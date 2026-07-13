박유나·배정남이 그릴 가족의 의미…‘사랑이 온다’ 관전 포인트

배우 박유나와 배정남이 각기 다른 매력의 캐릭터로 ‘사랑이 온다’에 힘을 보탠다. 두 사람은 작품을 통해 가족의 의미를 전하는 동시에 현실감 넘치는 호흡으로 극에 활력을 더할 예정이다.

오는 25일 첫 방송되는 KBS2 새 주말드라마 사랑이 온다는 상처 입은 가족이 서로를 이해하고 보듬으며 새로운 관계를 만들어가는 과정을 그린 패밀리 레시피 드라마다.

13일 제작진에 따르면 박유나는 극 중 자기 몫을 누구보다 철저히 해내며 엘리트 의사로 성장한 한규영 역을 맡았다. 배정남은 시원한 사투리와 든든한 매력을 지닌 조흥식으로 분해 극에 유쾌한 에너지를 불어넣는다. 서로 다른 개성을 지닌 두 캐릭터는 극의 재미와 긴장감을 동시에 책임질 전망이다.

박유나는 작품에 대해 “가족이 부딪히고 화해하며 서로를 이해해 가는 과정이 우리의 삶과 많이 닮아 있다”며 “웃음과 감동을 함께 느낄 수 있는 드라마”라고 소개했다.

배정남 역시 “버리고 싶다가도 결국 지키고 싶은 가족의 이야기를 담은 작품”이라며 “가족이란 무엇인가를 돌아보게 하는 드라마라 공감이 갔다”고 전했다.

박유나가 연기하는 한규영은 겉으로는 까칠하고 철없어 보이지만 가족을 책임져야 한다는 부담을 안고 살아가는 인물이다. 그는 “규영의 상처와 속마음을 이해하기 쉽지 않았지만 대본을 읽을수록 캐릭터가 안쓰럽고 애틋하게 다가왔다”고 밝혔다.

배정남이 맡은 조흥식은 무뚝뚝한 겉모습과 달리 가까운 사람은 끝까지 챙기는 의리 있는 인물이다. 배정남은 “겉과 달리 따뜻한 면은 실제 제 모습과도 닮았다”며 “평범한 일상 속에서 캐릭터의 진심이 자연스럽게 드러나는 점이 매력”이라고 설명했다.

극 중 호흡을 맞추는 배우들과의 케미에도 기대를 당부했다. 박유나는 언니 한규림 역의 안희연에 대해 “먼저 편하게 다가와 준 덕분에 실제 자매처럼 가까워졌다. 촬영이 시작되면 누구보다 몰입하는 모습에 저도 자연스럽게 집중하게 된다”고 말했다.

배정남은 어머니 박수남 역의 강애심과의 호흡을 언급하며 “선배님의 애드리브를 받아치다 보면 새로운 아이디어가 계속 떠올라 촬영이 정말 즐거웠다”고 전했다.

끝으로 박유나는 “한규영이라는 인물을 연기하며 저 역시 많이 배우고 있다. 규영이를 따뜻하게 지켜봐 달라”고 전했고, 배정남은 “누구나 공감할 수 있는 가족 이야기인 만큼 주말마다 편안한 마음으로 함께해 주셨으면 좋겠다”고 시청을 당부했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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