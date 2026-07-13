불꽃 파이터즈 흔든 성남고 반전 카드…오승환은 대기록 정조준

불꽃 파이터즈가 시즌 5승을 향한 승부에서 예상 밖 변수와 마주한다. 성남고의 깜짝 투수 카드에 맞서는 한편, 오승환은 개인 통산 550세이브라는 대기록에 도전하며 긴장감을 더한다.

13일 오후 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 ‘불꽃야구2’ 9화에서는 불꽃 파이터즈와 성남고의 치열한 맞대결이 펼쳐진다.

경기 초반 파이터즈는 사전 전력 분석과 다른 성남고의 투수 운용에 당황한다. 빠른 공을 앞세운 상대 비밀병기의 등장에 긴장감이 감도는 가운데, 최근 타격감이 살아난 하위 타선이 분위기 반전을 이끌 수 있을지 관심이 쏠린다.

‘작두 해설’로 불리는 김선우 해설위원은 경기의 키플레이어로 박재욱과 김재호를 지목한다. 그의 예상대로 두 선수는 결정적인 활약을 펼치며 현장을 뜨겁게 달군다는 후문이다.

타선이 힘을 내기 시작한 가운데 마운드에는 ‘끝판 대장’ 오승환이 오른다. 성남고 선수들은 레전드 투수와의 맞대결에 긴장하면서도 설렘을 감추지 못하고, 오승환은 특유의 묵직한 구위로 상대 타선을 압도한다. 여기에 정훈의 지원까지 더해지며 베테랑의 노련함을 보여줄 예정이다.

이번 등판은 오승환에게도 특별한 의미를 갖는다. 한·미·일 통산 549세이브를 기록 중인 그는 세이브 하나만 추가하면 550세이브라는 이정표를 세우게 된다. 기록 달성을 막으려는 성남고와 새 역사를 쓰려는 오승환의 승부가 어떤 결과로 이어질지 관심이 모인다.

제작진은 “박재욱이 최근 물오른 타격감을 과시하며 존재감을 드러내고 있다. 시즌 초 그를 ‘수비형 포수’로 평가했던 김선우마저 ‘재욱이는 최고의 타자예요’라며 극찬을 아끼지 않았는데, 과연 어떤 활약으로 모두의 평가를 바꿔놓았을지 기대해도 좋다”며 “또 단국대전 이후 약 3주 만의 등판을 앞두고 있던 오승환에게 예상치 못한 변수가 발생한다. 마운드에 오르기 직전, 팀 내 소통 오류로 등판하지 못하게 된 것이다. 모두를 혼란에 빠뜨린 그날의 숨겨진 이야기가 공개된다”고 기대를 당부했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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