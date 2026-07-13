황희, 지성 오른팔 장제길로 변신…'아파트'서 존재감 발산

배우 황희가 JTBC 새 토일드라마 '아파트'에서 첫 회부터 강렬한 존재감을 드러냈다. 박해강의 든든한 조력자이자 브레인 장제길 역을 맡아 안정적인 연기와 새로운 매력으로 시청자들의 눈길을 사로잡았다.

황희는 지난 11일 첫 방송된 아파트에서 박해강(지성 분)의 오른팔 장제길 역으로 등장해 극의 한 축을 담당했다.

장제길은 냉철한 판단력과 빠른 상황 대처 능력을 갖춘 인물로, 박해강의 가장 믿음직한 조력자다. 그러나 박해강의 약점으로 지목되면서 예상치 못한 위기를 맞는 등 초반부터 긴장감을 더했다.

극 중 장제길은 박해강에게 100억원을 마련하라고 압박하는 부장을 향해 "우리도 자료를 충분히 갖고 있지 않냐"며 정면 대응을 제안했다. 하지만 모든 책임을 홀로 떠안으려는 박해강의 선택으로 갈등을 겪었고, 이후 다시 그의 곁으로 돌아와 끝까지 함께하겠다는 의리를 보여주며 두 사람의 끈끈한 신뢰를 드러냈다.

장제길의 반전 이력도 공개됐다. 법대에 합격할 정도의 뛰어난 두뇌를 지녔지만 졸업은 하지 못한 사연이 밝혀지며 캐릭터의 입체감을 더했다. 이후 그는 박해강이 100억원을 마련하기 위해 고군분투하자, 대표가 결혼식을 올리는 편이 수익성이 높다는 현실적인 계산 아래 가짜 결혼식을 추진하는 등 해결사 역할을 자처했다. 동대표 선거에서도 박해강을 적극 지원하며 없어서는 안 될 조력자로 활약했다.

방송 말미에는 가족 중심의 아파트 사회에서 동대표에 당선되기 위해 가짜 가족을 꾸리는 계획까지 시작되며 향후 전개에 대한 궁금증을 높였다.

황희는 이번 작품을 통해 또 한 번 새로운 얼굴을 보여줬다. 올 초 '판사 이한영'에서는 원칙주의 검사 박철우를, 최근 종영한 '은밀한 감사'에서는 능청스러운 감사 대상자 도민우를 연기했던 그는 이번에는 거친 카리스마와 냉철한 판단력을 겸비한 장제길을 자신만의 색깔로 완성했다.

매 작품마다 다른 매력을 선보이며 존재감을 키워온 황희가 아파트에서도 극을 이끄는 핵심 인물로 활약을 이어갈지 기대가 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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