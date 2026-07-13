리사, 뮤지컬 이어 연극까지 접수…‘클로저’로 생애 첫 연극 도전

연극 클로저 포스터. 출처=리사 SNS

가수 겸 뮤지컬 배우 리사가 연극 ‘클로저’를 통해 데뷔 후 첫 연극 무대에 도전한다.

13일 리사는 자신의 SNS를 통해 연극 클로저의 포스터를 공개하며 “인생 첫 연극에 도전하게 됐다”고 소감을 밝혔다. 이어 “평소 너무나 좋아하던 작품으로 시작할 수 있게 되어 설레고 기대된다”며 무대에 임하는 남다른 기대감을 전했다.

연극 클로저는 영국 런던을 배경으로 앨리스, 댄, 안나, 래리 등 네 남녀의 복잡한 관계를 그린 작품이다. 사랑의 시작과 끝, 그 과정에서 나타나는 열망과 집착, 소통의 부재 등 인간의 내밀한 감정을 심도 있게 조명해 오랜 시간 사랑받아 왔다. 리사는 극 중 지적이고 세련된 사진작가 안나 역을 맡아 극의 중심을 이끌 예정이다.

뮤지컬 무대에서 탄탄한 가창력과 연기력을 인정받은 리사가 대사 위주의 연극 무대에서는 어떤 새로운 매력을 보여줄지 관객들의 기대가 모이고 있다.

한편 리사가 출연하는 연극 클로저는 오는 9월 15일 개막한다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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