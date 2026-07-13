이지연, 무녀 ‘박선아’ 역으로 컴백…숏폼 드라마 온다

배우 이지연이 숏폼 드라마 ‘당신의 입술로 퇴마하겠습니다’에 출연을 확정했다.

숏폼 드라마 ‘당신의 입술로 퇴마하겠습니다’는 양기가 부족한 무당 소녀와 양기가 넘치는 재벌 총수가 서로의 기운을 나누는 공생 관계로 시작해 사랑에 빠져가는 서사를 그린 작품이다.

극 중 이지연은 여자 주인공인 무녀 ‘박선아’ 역을 맡았다. 박선아는 영력이 고갈되어 양기를 얻기 위해 재벌 총수 이재우에게 접근했다가 점차 감정의 변화를 겪게 되는 인물이다.

신예 이지연은 지난해 MBN 드라마 ‘퍼스트레이디’에서 악역 캐릭터를 소화한 바 있으며, 최근에는 KBS 1TV ‘마리와 별난 아빠들’에 출연했다. 또한 ‘집착 결혼’, ‘남장비서’, ‘로맨틱 아일랜드’, ‘피치못할 게이다!’ 등 다수의 숏폼 드라마에서 주연으로 참여하며 활동을 이어왔다.

한편, 이지연이 주연을 맡은 ‘당신의 입술로 퇴마하겠습니다’는 오는 7월 14일 중국 온라인 동영상 서비스(OTT) 플랫폼인 아이치이(iQIYI) 글로벌 버전을 통해 정식 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]