‘김부장’ 윤경호, 13시간 묵언수행 선서했지만…‘컬투쇼’ 2분 토크에 폭소

윤경호가 13시간 묵언 수행 시작을 알리고 있다. 출처=윤경호 SNS

배우 윤경호가 SBS 금토드라마 ‘김부장’의 흥행 공약으로 내건 ‘13시간 묵언수행’에 돌입했다.

13일 윤경호는 자신의 SNS를 통해 “오늘 아침 7시 묵언수행을 시작했다”는 글과 함께 공약 이행을 인증하는 영상을 게재했다. 공개된 영상에서 윤경호는 “감사한 마음을 담아 양심에 따라 한 치의 거짓도 없이, 개인적인 장소를 포함한 모든 순간 성실히 수행할 것을 선서한다”며 본격적인 카운트다운을 시작했다.

앞서 윤경호는 지난달 25일 열린 김부장 제작발표회에서 시청률 13% 돌파 시 ‘13시간 묵언수행’을 하겠다는 공약을 내건 바 있다. 김부장은 방송 2회 만에 전국 시청률 15.7%를 기록한 데 이어, 최근 방영된 6회에서는 22.3%로 자체 최고 시청률을 경신하며 흥행 가도를 달리고 있다.

한편 윤경호는 공약 수행 당일인 13일 오후 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’에 동료 배우 손나은, 주상욱과 함께 출연했다.

이날 윤경호는 화이트보드에 글을 적으며 묵언수행을 이어갔으나 ‘실패 시 묵언수행 5분 연장’이라는 벌칙에도 불구하고 결국 입을 열어 웃음을 자아냈다. 한 번에 몰아서 이야기를 쏟아낸 윤경호의 돌발 행동으로 인해 그가 공약 시간을 무사히 마칠 수 있을지 팬들의 관심이 모이고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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