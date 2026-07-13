‘공감세포’ 김명수, 강민아 매니저 됐다…로맨스 급진전

‘공감세포’ 김명수가 강민아의 매니저직 제안을 전격 수락하며 로맨스 서사에 불을 지폈다.

지난 12일 라이프타임에서 방송된 토일드라마 ‘공감세포’ 4회에서는 차은환(김명수 분)이 불공정 계약 위기에 처한 유지안(강민아 분)을 구하는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서는 차은환 남매의 가슴 아픈 과거가 드러났다. 어린 시절 아버지가 일하는 영화 촬영장에서 벌어진 사고에 휘말렸던 남매는 사고 장소에 남아있는 아이 한 명을 구하러 연기 속으로 뛰어든 아버지를 목격했다. 차은환은 아빠에게 호흡기를 전해주려 뒤쫓아갔고, 차송환(차민지 분)은 그런 그를 제지하려다 사고를 당했다.

누나를 향한 차은환의 복잡한 속내를 그대로 전이 받은 유지안은 그 마음을 품고 다시 오디션을 보러 나섰다. 그녀는 180도 달라진 연기로 감독과 작가를 놀라게 했지만 이미 다른 배우가 내정됐다는 소식에 실망했다. 여기에 더해 유지안은 갑질 논란을 캐내려는 기자에게 붙잡혔다. 이때 차은환이 구세주처럼 나타나 기자를 막아서며 자신을 유지안의 매니저라고 소개했다.

한이진(권소현 분)은 유지안의 공백을 틈타 문경식(조현재 분) 감독의 작품에 합류했다. 그녀는 차은환에게 이 소식을 전하며 전속 심리상담사 제안서까지 내밀었다.그러나 계약 당일 재산을 가압류당한 유지안이 사무실로 들이닥치며 상황이 급변했다. 유지안에게 날 선 반응을 보인 김준식(정희태 분)의 태도에 차은환은 계약을 거부했고, 그를 자신의 옆에 두려던 한이진의 계획 또한 물거품이 됐다.

이후 유지안은 같은 배역으로 경쟁하던 배우가 부상으로 하차해 뜻밖의 기회를 얻었다. 이를 놓칠 수 없었던 유지안은 자신이 차은환의 감정을 완전히 똑같이 느낄 수 있다며 그에게 매니저직을 제안하며 감정을 전달해 달라고 부탁했다. 하지만 차은환은 아버지와 누나, 유지안이 연루됐던 과거 사건 때문에 제안을 거절했고, 엎친 데 덮친 격으로 심리상담사 자격까지 박탈당했다.

유지안은 비 오는 날 길을 배회하던 하율(고쥬니 분)을 발견하고 자신의 집으로 데려왔다. 유지안은 차은환이 하율의 아빠가 아닌 삼촌이라는 사실을 듣고 미소를 지었다. 하지만 사라진 하율을 애타게 찾던 차은환은 유지안의 집에서 하율이가 나오자 그녀에게 버럭 화를 냈고, 마음이 상한 지안은 집으로 돌아갔다. 이후 그녀에게 사과하러 간 차은환은 쓰러진 유지안을 발견했고 곧장 병원으로 향했다.

두 사람의 병원 동행은 커뮤니티를 통해 퍼졌다. 이를 접한 한이진은 소속사가 없는 유지안에게 악덕 기획사를 연결해주려는 계략을 꾸몄다. 한이진의 매니저 도훈(강필준 분)에게 이 이야기를 전해 들은 차은환은 곧장 유지안이 계약하려는 소속사로 향했다. 그러면서 그녀를 향해 “내가 그쪽 매니저 하겠다”고 선언했고 유지안은 차은환을 미소를 지어보였다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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