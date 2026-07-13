“‘디스 이즈 포’ 원스” 트와이스, 전 세계 돌아 서울서 피날레

그룹 트와이스가 서울에서 여섯 번째 월드투어 ‘디스 이즈 포(THIS IS FOR)’의 대장정을 마무리했다.

트와이스는 지난 10일~12일 사흘간 서울 송파구 KSPO DOME에서 ‘디스 이즈 포’ 투어의 대미를 장식하는 피날레 공연을 개최했다. 지난해 7월 인천 인스파이어 아레나에서 출발해 아시아, 오세아니아, 북미, 유럽 44개 지역에서 총 81회 공연의 피날레였다.

서울 앙코르 공연은 트와이스의 지난 11년을 한자리에서 만나는 초특급 세트리스트와 전곡 밴드 라이브로 꾸려져 원스(팬덤명)를 열광케 했다. 투어명과 동명인 정규 4집 타이틀곡 'THIS IS FOR'로 포문을 열었고 해당 앨범에 수록된 'OPTIONS', 'MARS', 'RIGHT HAND GIRL' 등 최근작들은 물론 데뷔곡부터 메가 히트곡 퍼레이드를 이어가며 추억을 꺼내보였다. 9인 9색 솔로 무대와 한국에서는 처음으로 선보이는 유닛 무대도 만나볼 수 있었다.

트와이스는 이번 투어를 통해 해외 아티스트 최초 일본 도쿄 국립경기장, K팝 걸그룹 최초 홍콩 카이탁 스타디움 등에 단독 입성했다. 북미에서 K-팝 걸그룹 역대 최다 관객인 55만, 일본에서는 64만 구름 관중을 모객하는 등 여러 진기록을 세우기도 했다. 투어의 종착지인 서울 공연 역시 전 회차 전석 매진됐다.

‘디스 이즈 포’ 투어의 트레이드 마크인 360도 전 좌석 풀 개방 스테이지는 서울 KSPO DOME에서도 이어졌다. 공연장 한가운데 위치한 메인 스테이지를 중심으로 양 사이드의 보조 스테이지 그리고 이들을 연결하는 브리지까지 'ㄹ'자 모양의 독특한 구조가 돋보였고, 트와이스는 일사불란한 동선 변화와 4면으로 구성된 거대한 LED 등을 활용해 객석 어느 곳이든 그곳이 정면처럼 느껴지도록 한 섬세한 연출로 K팝 공연의 넥스트 레벨을 보여줬다.

원형과 대각선으로 쭉 뻗는 시원시원한 동선을 통해 사방에 위치한 팬들과 시선을 맞췄고 특히 'I GOT YOU' 때는 세 개의 무대를 모두 사용해 공연장 전체가 한눈에 들어오는 탁 트인 시야를 제공했다. 위아래로 움직이는 거대한 4면 LED와 정육면체 모양을 한 9개의 LED는 멤버들의 실시간을 비추는 창이자 다양한 영상 소스가 플레이되는 연출 도구로써 기능하며 공연의 퀄리티를 높였다.

이날 공연은 트와이스와 원스가 함께 걸어온 지난 11년의 세월 속 다져진 끈끈함과 단단함, 서로를 향한 애틋함이 고스란히 담아냈다. 'Dance The Night Away' 때 둥글게 모여 자신들만의 댄스파티를 연 나연, 모모, 사나 등 트와이스 아홉 멤버들 간 굳이 말로 표현하지 않아도 서로를 이해하는 몸짓과 표정이 시선을 붙잡았고 그런 트와이스를 바라보는 팬들과 주고받는 환한 미소에는 싱그러움이 가득했다.

공연을 마무리하며 트와이스는 "오늘따라 시간이 굉장히 빠르게 지나간 것 같다. 길고 길었던 투어의 마지막이라고 생각하니 아쉽기도 하고 뭉클하기도 하다”며 “원스들이 앞에 보이니까 데뷔 때도 생각이 나고 그냥 지금이 너무 소중했다. 트와이스인 게 너무 자랑스럽다”라고 말했다. 이어 원스를 향한 사랑을 전하며 “트와이스 다음 투어도 있으니까 꼭 와달라”고 당부했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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