흥행 잇는 ‘보검 매직컬2’…고경표 합류로 새 재미 더한다

시청자들의 호평 속에 시즌2 제작을 확정한 tvN ‘보검 매직컬’이 한층 새로운 조합으로 돌아온다. 기존 멤버 박보검, 이상이에 이어 배우 고경표가 새롭게 합류하며 색다른 케미를 예고했다.

보검 매직컬은 무주의 작은 시골 마을을 배경으로 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 헤어숍 운영기를 담아내며 시청자들에게 따뜻한 웃음과 감동을 선사했다. 박보검, 이상이, 곽동연의 자연스러운 호흡과 주민들과의 진솔한 교감이 어우러지며 호평을 얻었다.

시즌1은 tvN 핵심 시청층인 2049 시청률에서 7주 연속 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 기록했다. 가구 시청률 역시 6주 연속 케이블과 종합편성채널 동시간대 1위(닐슨코리아·유료플랫폼 기준)를 차지하며 인기를 입증했다.

화제성도 이어졌다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex) TV 비드라마 화제성 순위에서 9주 연속 톱10에 이름을 올렸고, 동남아시아와 중동, 미주, 유럽, 오세아니아 등 약 200개 국가 및 지역에 공개돼 글로벌 시청자들의 관심도 받았다. 세계 콘텐츠 평점 사이트 IMDb에서는 평점 9.5를 기록하며 국내외에서 좋은 반응을 얻었다.

오는 11월 첫 방송되는 보검 매직컬2에는 박보검과 이상이에 이어 배우 고경표가 새 멤버로 합류한다. 특유의 친근한 입담과 순발력으로 다양한 예능에서 활약해온 고경표가 어떤 새로운 매력을 보여줄지 기대를 모은다.

박보검과 고경표는 드라마 ‘내일도 칸타빌레’와 ‘응답하라 1988’을 통해 인연을 맺은 뒤 10년 넘게 우정을 이어온 절친이다. 오랜 친분에서 나오는 자연스러운 호흡이 시즌2의 또 다른 관전 포인트가 될 전망이다.

여기에 지난 시즌 맏형 역할을 맡았던 이상이가 이번에는 고경표와 함께 새로운 조합을 이루게 되면서 두 사람이 선보일 신선한 케미에도 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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