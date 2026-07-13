존박, 성시경 유튜브서 7월 컴백 스포…“직접 작사·작곡·편곡한 여름송”

가수 존박이 유튜브 콘텐츠를 통해 7월 중 신곡 발매 소식을 알렸다.

존박은 지난 8일 공개된 성시경의 유튜브 채널 콘텐츠 ‘만날텐데’에 게스트로 출연해 평양냉면을 맛보며 음악에 대한 대화를 나눴다. 이 자리에서 그는 이달 중 새로운 싱글을 발표할 예정이라고 직접 밝혔다.

영상에서 존박은 이번 신보에 대해 “약간 살랑살랑한데 비트도 있고, 좀 펑키하고 소울풀하다. 레트로하면서 노스탤지어를 불러일으키는 여름 곡”이라고 소개했다. 이번 신곡은 존박이 직접 작사와 작곡, 편곡에 모두 참여해 작업했다.

존박의 설명을 들은 성시경은 “음악인들은 존박이 노래를 대단히 잘한다는 것을 다 안다”며 격려를 전했다.

또한 두 사람은 향후 음악적 협업을 약속했다. 존박은 자신이 운영하는 유튜브 커버 콘텐츠 ‘기우제’를 언급하며 성시경에게 최초의 남성 가수 게스트 출연을 제안했다. 성시경이 이를 수락하면서 두 사람은 대표곡인 ‘두 사람’을 듀엣으로 선보이기로 뜻을 모았다.

한편, 존박은 지난해 12월 8년 만에 단독 콘서트 ‘꿈처럼’을 개최해 전석 매진을 기록한 바 있다. 컴백 신호탄을 쏘아 올린 존박은 오는 7월 중 새 싱글을 발매하고 활동을 이어갈 계획이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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