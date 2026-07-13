‘미스트롯4 TOP7’, 추가 제작비 부담 딛고 제주 공연 성사…장군기획, 팬 약속 지켰다

‘미스트롯4 TOP7’ 전국투어의 제주 공연이 성료됐다.

‘미스트롯4 TOP7’은 지난 7월 11일 제주국제컨벤션센터(ICC제주) 탐라홀에서 2회에 걸쳐 공연을 진행해 총 3,000여 명의 지역 관객을 모았다.

공연 업계에 따르면 제주 공연은 육지 공연과 비교해 무대 장비와 음향·조명 시스템 운송비는 물론 출연진과 스태프의 항공료, 숙박비까지 추가로 발생해 제작비 부담이 상당한 것으로 알려져 있다. 이 때문에 대형 전국투어 공연에서도 제주가 제외되는 사례가 적지 않았다.

특히 TV조선 '미스·미스터트롯' 시리즈 역시 제주는 대형 공연이 쉽게 추진되지 못했던 지역으로 인식돼 왔다. 이 같은 상황에서 '미스트롯4 TOP7’ 전국투어가 제주 공연을 성사시킨 것은 단순한 일정 추가를 넘어 제주 팬들과 직접 만나겠다는 의지가 반영된 결과라는 평가가 나온다.

관계자들 사이에서도 제주 공연은 수익성만 고려하면 쉽지 않은 선택이라는 공감대가 형성돼 있다. 공연 규모가 클수록 장비와 인력 이동에 따른 비용 부담이 커지는 만큼 흥행 여부와 관계없이 제작사인 쇼당이엔티(대표 서현덕) 입장에서는 상당한 결단이 필요한 공연으로 꼽힌다.

그래서 과거 제주 공연은 전국투어를 성공적으로 마친 이후 팬 서비스 성격의 '보너스 공연'으로 편성되는 경우가 많았다.

그럼에도 '미스트롯4'는 적자라는 현실적인 어려움을 감수하고 제주 공연 주최사인 장군기획과 함께 공연을 강행, 팬들과의 약속을 지켜냈다. 공연의 경제적 가치보다는 지역 팬들과의 만남을 우선한 결정이었던 것.

전문가들은 이번 공연이 단순한 지역 공연을 넘어 전국투어의 한 축을 성공적으로 완성했다는 점에서 특별한 의미를 지닌다고 평가하고 있다. 이러한 열정을 증명하듯 공연장의 열기는 공연 시작부터 크게 달아올랐으며, 2시간이 훌쩍 넘어가는 시간임에도 불구하고 미스트롯 전사들의 마지막 앙코르 무대까지 그 어느 지역보다 호응이 뜨거웠다.

이날 공연에서는 출연자 윤태화가 지역명을 활용한 이행시를 선보이는 등 관객들과의 소통 무대가 마련되었으며, 2시간여 동안 앙코르를 포함한 공연이 이어졌다.

한편, 공연을 마친 뒤 기상 악화로 인한 복귀 소동도 발생했다. 공연 다음 날인 12일 제주도에 불어닥친 강풍으로 인해 제주공항 발 항공편이 잇달아 결항됐다. 이에 따라 당일 서울 일정이 있던 일부 출연진과 매니저들은 대체 항공편을 구해 복귀했다.

항공권을 확보하지 못한 나머지 스태프 중 일부는 제주에 잔류하거나 여객선을 통해 목포로 이동한 뒤, 기획사가 마련한 전세 버스를 이용해 이튿날 새벽 서울로 복귀한 것으로 알려졌다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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