5주년 업데이트 힘받은 '오딘', 구글 플레이 매출 1위

카카오게임즈 제공

서비스 5주년을 맞아 대규모 업데이트를 단행한 카카오게임즈의 대표 MMORPG '오딘: 발할라 라이징'이 국내 모바일 게임 시장에서 다시 존재감을 드러냈다. 신규 클래스와 PvP 콘텐츠, 신규 서버 등을 앞세운 업데이트 효과에 힘입어 양대 앱 마켓 최상위권을 석권하며 흥행세를 이어가고 있다.

카카오게임즈는 오딘이 5주년 업데이트 이후 지난 10일 저녁 구글 플레이 게임 매출 1위에 오른 데 이어 현재까지 최상위권을 유지하고 있다고 13일 밝혔다.

앞서 오딘은 지난달 24일 5주년 업데이트를 실시한 직후 하루 만에 애플 앱스토어 매출 1위를 기록했다. 이후 구글 플레이에서도 약 2주 동안 매출 톱3를 유지한 데 이어 1위까지 차지하며 장기 흥행 저력을 다시 한번 입증했다.

이번 성과는 신규 전직 클래스 '알케미스트', 대규모 PvP 콘텐츠 '월드 거점 점령전', 신규 서버 '스카디'를 비롯해 성장 지원 이벤트와 각종 5주년 기념 프로모션이 이용자들의 호응을 얻은 결과로 풀이된다.

카카오게임즈는 양대 앱 마켓 매출 1위 달성을 기념해 이용자를 위한 특별 접속 보상 이벤트도 진행한다.

카카오게임즈 관계자는 "5주년을 맞아 선보인 신규 콘텐츠와 이벤트에 많은 이용자들이 뜨거운 관심과 성원을 보내준 덕분에 양대 마켓 매출 1위라는 의미 있는 성과를 거둘 수 있었다"며 "앞으로도 이용자들의 기대에 부응하는 콘텐츠와 안정적인 서비스로 보답하겠다"고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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