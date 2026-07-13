“1960년 명곡의 재해석”…브라운, 신곡 ‘잇지빗지’로 독창적 세계관 예고

사진=HOLO 제공

솔로 아티스트 브라운(VROWN)이 자신만의 독창적인 음악 세계관을 담은 첫 신보를 선보인다.

소속사 홀로(HOLO)에 따르면 브라운은 오는 15일 정오 각종 음원 사이트를 통해 첫 번째 싱글 ‘잇지빗지(Itsy Bitzy)’를 발매한다. 이번 신보는 브라운이 향후 구축해 나갈 독자적인 음악 세계의 시작을 알리는 곡이다.

신곡 ‘잇지빗지’는 1960년 브라이언 하일랜드가 발표한 노벨티 팝 ‘Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini’의 ‘작음’이라는 이미지를 브라운만의 방식으로 재해석한 것이 특징이다.

특히 브라운은 이번 곡을 통해 자신의 독자적 세계관인 ‘정크(Zungk)’의 포문을 연다. 불균형 속에서 발생하는 생동감에 주목하는 장르인 ‘정크 팝(Zungk Pop)’을 기반으로 서로 다른 소리들이 부딪치며 만들어내는 거칠고 생동감 있는 사운드를 구현했다. 빠른 속도감 위에 강렬한 일렉트릭 베이스와 날카로운 기타 리프, 다층적인 샘플 레이어, 후반부의 초고속 스트링 섹션 등이 조화를 이룬다.

소속사 측은 “풍성한 사운드 속에서도 중심을 잃지 않고 곡을 관통하는 브라운의 선명한 보컬이 이번 트랙의 핵심 감상 포인트”라고 전했다.

한편 브라운은 크리에이티브 하우스 ‘홀로(HOLO)’가 선보이는 아티스트 프로젝트의 첫 번째 주자로 향후 다양한 음악 활동을 이어갈 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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