亞 꿈나무들 한자리에… WKBL 국제 유소녀 챔피언십 19일 개막

사진=WKBL 제공

아시아 여자농구 유망주들이 서울에 모여 실력을 겨룬다.

한국여자농구연맹(WKBL)은 오는 19일부터 21일까지 사흘간 서울 동대문구 서울시립대학교 100주년기념관에서 ‘2026 WKBL 국제 유소녀 농구 챔피언십’을 개최한다.

지난해 처음 열린 이 대회는 국내 유소녀 선수들에게 국제경기 경험과 교류 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 올해는 참가 규모를 확대해 한국과 일본, 차이니스 타이베이(대만), 몽골, 홍콩, 인도네시아 등 아시아 6개국 16개 팀에서 약 200명이 출전한다.

이번 대회는 12세 이하(U-12)와 15세 이하(U-15) 두 부문으로 나뉘어 열린다. 조별리그를 거쳐 본선 토너먼트와 순위 결정전으로 최종 순위를 가린다.

한국에서는 지난달 제22회 WKBL 유소녀 농구클럽 최강전 U-12와 U-15 부문을 석권한 우리은행을 비롯해 한국초등농구연맹 연합팀인 코리아 유니블과 코리아 포니블이 출전한다. 올해 춘계연맹전과 연맹회장기, 전국소년체육대회 정상에 오른 수원제일중학교까지 총 5개 팀이 나선다.

해외에서도 각국을 대표하는 유소녀 팀들이 참가한다. 일본에서는 지난해 U-12 우승팀 오키나와 이토만 미나미초등학교와 U-15 정상에 오른 오키나와 하트 바스켓볼 등 4개 팀이 도전장을 내민다.

차이니스 타이베이에서는 안컹초등학교를 포함한 3개 팀이 출전한다. 몽골 타나 에르덴과 홍콩 어라우스 스포츠 아카데미, 인도네시아 라자만트리 바스켓볼 클럽도 경쟁에 합류한다.

한편 선수들의 기본기 향상과 안전을 위해 지역방어는 허용하지 않는다. 모든 경기는 대인방어 방식으로 진행될 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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