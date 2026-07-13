신기루 “연애 60번” 주장…‘말자쇼’ 사로잡은 ‘연애 60회’ 기적의 논리

개그우먼 신기루가 '말자쇼'에 출연해 개그우먼 김영희와의 인연과 자신의 근황을 전한다.

13일 방송되는 KBS2 '말자쇼'에는 '말자 할매' 김영희와 오랜 친분을 가진 21년 차 코미디언 신기루가 출연해 데뷔 초창기부터 최근까지의 이야기를 나눈다.

신기루와 김영희는 지난 2008년 OBS 1기 코미디언 동기로 인연을 맺었다. 이날 방송에서 두 사람은 신인 시절을 회상하며 서로에 대한 기억을 공유한다. 신기루는 당시 김영희의 리더십을 언급하고, 김영희는 과거 신기루에게 크게 혼났던 일화를 밝힐 예정이다.

또한 신기루는 대식가 이미지로 인해 겪었던 오해들을 언급하며 식당 사장님들에게 당부의 말을 전한다. 평소 건강 염려증이 있어 자주 응급실을 찾는다고 밝힌 그는 의사들도 의아해했던 자신의 건강 상태와 건강검진 결과서를 방송을 통해 직접 공개한다.

이외에도 신기루는 자신이 연애 고수라고 주장하며 총 60번의 연애 횟수를 기록했다고 말한다. 이에 절친 김영희가 반박하자 짝사랑을 포함한 자신만의 계산법을 소개하며 관련 일화를 풀어놓는다.

한편, 신기루가 출연하는 KBS2 '말자쇼'는 13일 월요일 밤 9시 30분에 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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