넥슨, '던파모바일 2.0' 소개…자유도 높인 대규모 개편 예고

넥슨 제공

넥슨이 '던전앤파이터 모바일'의 대대적인 개편 계획을 공개했다. 최고 레벨 확장부터 신규 지역과 레이드, 경제 시스템 개편까지 게임 전반을 손질하며 '던파모바일 2.0' 시대를 열겠다는 구상이다.

넥슨은 지난 11일 공식 유튜브를 통해 온라인 쇼케이스 '던파모바일 아케이드 2026'를 열고 던파모바일의 신규 시즌 업데이트 방향과 주요 콘텐츠 로드맵을 공개했다고 13일 밝혔다.

이날 쇼케이스에는 네오플 윤명진 총괄 디렉터와 성승헌 캐스터가 출연해 오는 8월 13일부터 순차적으로 적용될 신규 시즌의 핵심 변화와 향후 업데이트 계획을 소개했다.

새 시즌은 '자유도'와 '가벼움'을 핵심 가치로 내세운 던파모바일 2.0을 콘셉트로 운영된다. 기존처럼 정해진 순서대로 던전을 공략하는 구조에서 벗어나 이용자가 원하는 콘텐츠를 자유롭게 선택해 즐길 수 있도록 시스템을 개편한다. 짧은 플레이만으로도 성장의 재미를 체감할 수 있도록 전반적인 게임 구조도 손질할 예정이다.

업데이트를 통해 최고 레벨은 기존 85에서 90으로 상향된다. 새로운 지역인 메트로센터도 추가된다. 차원 재해로 마계에 떨어진 모험가의 이야기를 중심으로 원작과는 다른 전개를 담아 모바일만의 독자적인 스토리를 선보인다는 계획이다.

성장 시스템도 새롭게 바뀐다. 80레벨 신규 장비 체계와 옵션에 따라 성능이 달라지는 특성 옵션 시스템을 도입하며, 강화와 연마, 마법부여 기능을 하나로 통합한 인챈트 슬롯을 적용해 장비 관리 편의성을 높인다.

신규 콘텐츠도 대거 추가된다. 정예 던전 달빛의 정원과 루크 레이드가 새롭게 등장하며, 루크 레이드는 솔로 플레이 이용자도 파티 플레이와 동일한 핵심 보상을 획득할 수 있도록 설계해 파밍 부담을 줄였다.

캐릭터 라인업도 확대된다. 신규 캐릭터 아처와 함께 전직인 뮤즈, 트래블러가 추가되며, 기존 오리지널 캐릭터인 워리어는 스킬 구조를 전면 개편해 조작 편의성을 높일 예정이다.

게임 내 경제 시스템 역시 변화한다. 거래 가능한 신규 재화 골드 코인을 도입해 플레이와 거래를 통해 재화를 획득할 수 있는 구조를 마련한다. 경쟁 콘텐츠인 증명의 전장은 시즌2로 개편돼 새로운 랭킹과 보상을 제공하며, 월드보스 콘텐츠는 모험단 단위로 함께 도전할 수 있도록 변경해 협동 플레이 요소도 강화할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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