K-펫푸드, 캐나다 수출길 열렸다… 올해말 첫 성과 기대

정부의 7년 협상 끝에 K-펫푸드의 캐나다 수출길이 열렸다. 게티이미지뱅크

K-펫푸드의 캐나다 수출길이 열렸다. 정부의 7년 협상이 성공적으로 마무리 되면서 올해 중으로 첫 성과가 기대된다.

13일 농림축산식품부는 캐나다 검역당국인 식품검사청(CFIA)과 검역 협상 타결로 국산 육류 성분이 들어간 펫푸드의 캐나다 수출이 가능해졌다고 밝혔다. 닭가슴살, 소의 간, 연어, 명태 등을 첨가물 없이 원물 그대로 사용하는 반려동물용 열처리 동결건조 간식 제품이 최초로 북미 시장을 향하게 됐다.

농식품부는 2019년 CFIA에 수입허용 절차 진행을 요청한 이래, 수입위험평가 설문 답변서 제출, 실시간 영상을 통한 제조업체 현장조사 등 현지 당국의 엄격한 검역‧위생 조건 검증 과정을 거쳤다. 그 결과 지난달 캐나다로부터 국내 수출작업장 승인을 받아낸 데 이어 최근 양국 간 검역‧위생조건 및 수출검역증명서 서식에 최종 합의했다.

농식품부 측은 “캐나다를 향하는 펫푸드 수출기업 확보, 원료별 맞춤형 열처리 및 미생물 위생조건 확정, 검역‧위생요건 보증을 위한 수출검역증명서 서식 최종 합의 등 성과를 냈다”고 알렸다.

구체적으로 그간의 검역 기술 협상 및 실시간 영상 실사를 바탕으로 국내 수출작업장 1개소(주식회사 오션)가 캐나다 검역당국의 최종 승인을 획득했다. 해당 기업은 이미 대만 칠레 에콰도르 등으로 고양이 사료 등을 활발히 수출하고 있는 기업으로, 올해 말 캐나다로 첫 수출을 목표로 현지 유통업체들과 제품 협의를 진행 중이다.

아울러 농식품부는 국제기준 및 캐나다 당국의 요구에 부합하는 위생조건을 확정했다. 원료별 위험도를 고려하여 가금육 성분은 중심부 온도 70℃ 이상에서 3.6초 이상, 우육 성분은 70℃ 이상에서 30분 이상 가열처리하도록 기준을 정했다.

또한 미생물 검사는 국제 표준인 통계적 표본 추출 방식(n=5)을 적용하기로 최종 합의했다. 이는 수출용 생산 단위에서 무작위로 5개 표본을 뽑아 미생물 검사를 실시, 허용 기준을 초과하는 경우 불합격 처리함을 의미한다.

농식품부 측은 “향후 캐나다 수출을 희망하는 다른 국내 펫푸드 기업들도 적용받을 수 있는 표준 위생 기준이 된다는 점에서 의의가 있다”고 설명했다.

덧붙여 이번 합의를 통해 양국 정부가 합의한 위생요건 증명에 필요한 수출검역증명서 서식을 확정했다. 원료 유래 증명, 육류 원료가 유래한 동물에 대한 도축검사 실시 및 열처리 공정 준수 여부 등 캐나다 당국이 요구하는 요건을 농림축산검역본부 소속 검역관이 이를 확인해 공식 보증한다.

박상호 농식품부 국제농식품협력관은 “K-푸드 플러스의 전략 산업 중 하나인 펫푸드가 까다로운 북미 지역의 검역장벽을 통과한 것은 국내 기업의 품질과 위생 관리 수준이 세계적임을 입증한 것”이라며 “긴밀한 협력을 통해 수출 물량에 대한 현장 검역 절차를 차질 없이 지원할 계획이며, 우리 펫푸드 기업들이 글로벌 시장으로 뻗어나갈 수 있도록 전방위적으로 지원하겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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