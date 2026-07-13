‘미스트롯3’ 오유진, 21일 ‘여우야 뭐하니’로 컴백

트로트 샛별 오유진이 ‘여우야 뭐하니’로 새 매력을 선사한다.

오유진 소속사 토탈셋은 13일 "오유진이 신보 '여우야 뭐하니'로 컴백한다. 상큼 발랄한 에너지로 대중의 큰 사랑을 받았던 오유진은 이번 신보를 통해 더욱 업그레이드된 매력과 깊어진 음악적 역량을 보여줄 예정이다"고 밝혔다.

이날 공식 SNS 채널을 통해 새 디지털 싱글 '여우야 뭐하니'의 타임 테이블도 함께 공개됐다. 콘셉트 포토 공개와 뮤직비디오 티저 등의 다채로운 콘텐츠가 예고돼 팬들의 기대감을 끌어 올린다.

오유진은 앞서 KBS '트롯전국체전'과 TV조선 '미스트롯 3'에서 각각 최종 3위를 기록한 바 있다. 탁월한 가창력과 스타성을 동시에 입증하며 트로트계를 대표하는 10대 가수로 자리매김했다.

그동안 '사랑꽃', '썸' 등의 곡을 통해 특유의 러블리한 매력을 발산해 온 오유진이 이번 신곡 '여우야 뭐하니'를 통해서는 어떤 색다른 매력을 아낌없이 방출할지 그의 행보에 귀추가 주목된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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