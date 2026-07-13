로이킴, 음악·소통 빛난 팬미팅…“데뷔 때부터 함께 해준 팬들에 무한 감사”

사진 제공=DEUL

싱어송라이터 로이킴이 오랜만에 팬들과 함께 하며 특별한 추억을 선물했다.

로이킴은 지난 11일과 12일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 팬미팅 ‘THE ROY KIM SHOW: 말하기·듣기·노래하기’를 열었다. 총 3회 공연을 통해 음악과 토크가 어우러진 다채로운 팬미팅을 선보였다.

로이킴은 ‘서울의 달’로 팬미팅의 막을 올린 뒤 회차 별 ‘이기주의보’, ‘WE GO HIGH’, ‘왜 그래’를 각각 선보이며 공연마다 다른 매력을 담은 무대를 선사했다.

사전에 팬들에게 받은 질문에 직접 답하는 코너에서는 재치 넘치는 입담으로 객석을 웃음으로 채웠고, 음악부터 일상까지 진솔한 이야기를 나누며 팬들과 한층 가까워진 시간을 만들었다.

이어 유튜브 라이브 영상 소리만 듣고 정답을 맞히는 게임도 색다른 재미를 안겼다. 로이킴은 즉석에서 진행된 예선을 거쳐 선발된 팬들을 무대 위로 초대해 함께 게임을 즐기고, 정성껏 준비한 선물을 전달하며 팬들과 눈을 맞추는 진정성 있는 소통을 선보였다.

‘노래하기 : 사연 있는 코너’로는 사전에 접수된 팬들의 이야기를 소개한 뒤 신청곡 ‘롱디(Hold on)’, ‘그대가 있는 곳 언제 어디든’, ‘들어봐’, ‘남기고 떠나죠’ 등을 라이브로 들려줬다. 특유의 섬세한 표현력과 감미로운 음색은 각자의 사연에 위로를 더했다.

공연 중 ‘HOME’, ‘문득’, ‘LOVE LOVE LOVE’, ‘Smile Boy’ 등 오랜 시간 사랑받아온 대표곡들을 잇달아 선보이기도 했다.

이번 팬미팅은 함께 웃고, 이야기하고, 일상을 나누는 시간에 의미를 뒀다. 콘서트와는 또 다른 방식으로 서로의 하루를 공유하고 공감하며, 로이킴과 팬들은 서로에게 없어서는 안 될 소중한 존재임을 다시 한 번 확인했다.

로이킴은 “팬미팅을 7, 8년 만에 했다. 팬미팅만의 재미를 드리기 위해, 뭔가 더 특별하게 만들고 싶어 열심히 준비했다”며 “팬들과 직접 대화하고 소소한 이야기들을 나누는 시간들이 콘서트와는 또 다른 감동으로 다가왔다. 데뷔 때부터 늘 함께 해주신 팬분들이 있기에 지금의 제가 있다. 늘 감사드린다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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