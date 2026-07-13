모디세이, 대륙 팬심 사로잡았다…상하이서 팬사인회→첫 中 정식 무대 ‘열일’

사진 제공=원시드, 빌리빌리월드 2026

그룹 MODYSSEY(모디세이)가 대륙의 팬심을 사로잡고 있다.

모디세이는 지난 11일 중국 상하이 미 허브 라이브하우스(ME HUB LIVEHOUSE)에서 팬사인회를 열었다. 지난 5월 같은 장소에서 진행한 팬사인회가 호응을 얻은 데 이어 다시 한 번 상하이를 찾았다.

멤버들은 팬들에게 감사의 마음을 전하며 한층 가까운 교감을 이어갔다. 팬들 또한 뜨거운 함성과 응원으로 화답하며 모디세이의 재방문을 반겼다.

12일에는 중국 상하이 국가전시컨벤션센터(NECC)에서 열린 ‘빌리빌리 월드 2026(BW2026)’ 라이브 스테이지에 올랐다. 데뷔 타이틀곡 ‘HOOK(훜)’ 중국어 버전을 비롯해 랜덤 플레이 댄스 등으로 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

특히 이번 무대는 모디세이가 데뷔 후 중국에서 처음으로 선보인 정식 라이브 퍼포먼스라는 점에서 의미를 더했다. 중국 팬들 앞에서 ‘HOOK(훜)’ 중국어 버전을 직접 가창하며 모디세이는 현지 팬들과 더욱 가까이 호흡했다.

모디세이가 참석한 ‘빌리빌리 월드’는 중국 최대 동영상 플랫폼 빌리빌리가 주최하는 대표 오프라인 엔터테인먼트·서브컬처 페스티벌이다. 애니메이션과 게임, 음악, K-팝, 크리에이터, 버추얼 콘텐츠, 브랜드 체험 등을 아우르는 중국 대표 Z세대 문화축제다. 올해는 190개 이상의 국가 및 지역에서 글로벌 티켓 판매를 진행하고 170여 개 기업이 참가하는 역대 최대 규모로 개최됐다.

데뷔 이후 국내외를 오가며 빠른 성장세를 이어가고 있는 모디세이는 데뷔 싱글 ‘1.Got Hooked: An Addictive Symphony’로 초동 판매량 30만 장을 돌파했으며 ‘서울가요대상’에서 ‘글로벌 루키상’을 수상했다. 또한 ‘KCON JAPAN 2026’, ‘서울파크뮤직페스티벌’에 이어 ‘KCON LA 2026’ 출연을 확정했고, 자체 리얼리티 ‘쎄.쎄.모 : NO EXIT’까지 공개하며 활약을 펼치고 있다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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