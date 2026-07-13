청춘꼬마김밥, 춘천 애민보육원에 순대 520인분 전달…지역사회 나눔 실천

분식 프랜차이즈 청춘꼬마김밥이 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동의 일환으로 춘천 애민보육원에 순대 약 520인분을 전달했다.

장아연 청춘꼬마김밥 대표가 직접 애민보육원을 찾아 순대를 전달했다. 전달된 순대는 아이들에게 든든한 한 끼를 전하기 위해 준비됐으며, 보육원 식사와 간식으로 활용될 예정이다.

청춘꼬마김밥은 나눔과 상생을 브랜드의 핵심 가치로 삼고 있다. 재난 피해 지역 식사 지원을 비롯해 유소년 축구 행사 후원, 보육원 식재료 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오며 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다.

장 대표는 “브랜드를 통해 받은 사랑을 지역사회에 다시 돌려드리는 것도 기업의 중요한 역할이라고 생각한다”며 “앞으로도 도움이 필요한 이웃에게 실질적인 도움이 될 수 있는 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

한편, 청춘꼬마김밥은 꼬마김밥을 비롯해 떡볶이, 순대, 튀김 등 다양한 분식 메뉴를 선보이는 프랜차이즈 브랜드다. 합리적인 가격과 간편한 운영 시스템을 바탕으로 전국 가맹사업을 전개하며 고객과 가맹점이 함께 성장하는 브랜드를 지향하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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