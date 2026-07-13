현대차 ‘더 뉴 아반떼 N TCR’, TCR 월드투어 4R 정상

'2026 TCR 월드투어' 4라운드 포르투갈 대회에서 현대자동차 '더 뉴 엘란트라 N TCR(국내명: 더 뉴 아반떼 N TCR)'이 주행하고 있다. 현대차 제공

현대자동차가 글로벌 최정상급 투어링카 대회 '2026 TCR 월드투어'에서 시즌 세 번째 우승컵을 들어올렸다.

현대자동차는 '더 뉴 엘란트라 N TCR(국내명: 더 뉴 아반떼 N TCR)'이 7월 11∼12일(현지시간)까지 포르투갈에 있는 '빌라 레알 인테르나시오나우 서킷(Circuito Internacional de Vila Real)'에서 개최된 '2026 TCR 월드투어' 4라운드 우승을 차지했다고 13일 밝혔다.

한편, TCR 월드투어는 제조사의 직접적인 출전은 금지하고 제조사의 경주차를 구매한 프로 레이싱팀이 출전하는 '커스터머 레이싱(Customer Racing)' 대회다.

TCR 시리즈는 대륙별·국가별 대회를 포함해 전 세계적으로 약 40개에 달하며 최대 650명의 드라이버가 각 TCR 시리즈 대회에 참가하고 있다. TCR 시리즈 대회 중 글로벌 최상위 대회인 TCR 월드투어는 올해 총 8라운드로 구성되어 있다.

TCR 월드투어 4라운드가 펼쳐진 빌라 레알 인테르나시오나우 서킷은 세계에서 가장 난이도가 높은 스트리트 서킷으로 평가된다. 좁은 코스 폭과 제한된 런오프 구역, 복합적인 코너 구성 등으로 인해 드라이버의 높은 기술적 완성도와 지속적인 집중력이 요구된다.

더 뉴 엘란트라 N TCR 경주차로 출전한 'BRC 현대 N 스쿼드라 코르세(Squadra Corse)' 팀의 노버트 미첼리즈(Norbert Michelisz)는 12일 치러진 두 번째 결승 레이스에서 1위에 오르며 팀에 우승을 선사했다. 미첼리즈는 두 번째 결승 레이스 우승으로 30포인트를 획득하고 같은 날 먼저 진행된 첫 번째 결승 레이스에서 5위를 차지해 얻은 18포인트까지, 총 48포인트를 획득하며 2026시즌 드라이버 순위 3위를 유지했다.

함께 출전한 미켈 아즈코나(Mikel Azcona)는 첫 번째 결승 레이스 2위, 두 번째 결승 레이스에서 12위를 기록하며 예선에서 얻은 15포인트를 포함 총 44포인트를 획득해 시즌 드라이버 순위 2위를 지켰다.

BRC 현대 N 스쿼드라 코르세팀은 이번 라운드까지 총 424포인트를 획득하며 팀 부문 종합 순위 2위를 유지했다.

현대자동차 관계자는 "과거 우승 경험을 바탕으로 다시 최고의 결과를 달성해 기쁘다"며 "올해 남은 시즌에서도 계속 좋은 결과를 보여줄 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

이어지는 TCR 월드투어 5라운드는 오는 10월 2일부터 4일 우리나라 강원도에 위치한 '인제 스피디움(Inje Speedium)'에서 열린다.

이정인 기자 lji2018@segye.com

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