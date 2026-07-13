[월드컵 이슈] 월드컵 참가국을 64개국으로? FIFA 회장 “모든 국가가 참가 꿈꿔야”

잔니 인판티노 FIFA 회장. 사진=AP/뉴시스

‘32개국에서 64개국으로?’

월드컵 참가국이 또 한 번 대폭 늘어날까. 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 참가국 확대 방안을 검토할 수 있다고 밝혔다.

인판티노 회장은 13일 공개된 스위스 스포츠 스트리밍 매체 블루 스포트와의 인터뷰에서 64개국 대회 개최 가능성에 대한 질문에 “북중미 월드컵을 마친 뒤 검토하고 논의해야 할 사안임이 분명하다”라며 “월드컵을 유럽과 남미만이 아닌 전 세계를 위한 대회가 돼야 한다. 모든 국가가 월드컵 참가를 꿈꿀 수 있어야 한다”고 말했다.

그러면서 “팀들의 기량이 매우 뛰어나다는 것을 알 수 있다. 전 세계적으로 그 수준이 높아지고 있다”며 “축구 약소국들에게 월드컵 참가 기회를 주지 않는다면 그들은 기량을 향상시키려는 동기를 잃을 것”이라고 내다봤다.

이번 북중미 대회는 월드컵 역사상 처음으로 참가국이 기존 32개국에서 48개국으로 늘어났다.

인판티노 회장은 “48개국 체제는 큰 성공이다. 더 많은 국가에 월드컵 출전 기회를 제공하는 것이 중요하다”고 강조했다.

월드컵 참가팀 수를 64개팀으로 늘리자는 방안은 지난해 3월 남미축구연맹(CONMEBOL)이 제안했다. 월드컵 100주년이 되는 2030 대회를 맞춰 확대하다는 의견이었다.

의견은 분분하다. 지난해 4월 빅터 몬탈리아니 FIFA 부회장 겸 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 회장은 “남자 월드컵 참가팀 수를 64개팀으로 확대하는 건 대회 자체뿐 아니라 국가대표팀, 클럽 대회, 리그, 선수들을 포함한 더 넓은 축구 생태계에 있어서 올바른 방향이라 생각하지 않는다”고 전했다.

64개팀이 월드컵을 치르게 되면 총 128경기를 치른다. 이는 1998 대회부터 2022 대회까지 32개팀 체제로 치러진 경기 수가 2배 늘어나게 된다. 북중미 월드컵은 총 104경기가 열린다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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