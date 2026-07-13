지석진, 4년 만에 틱톡 떴다…3일 만에 조회수 480만 기염

지석진 틱톡 캡처

방송인 지석진이 숏폼 플랫폼 틱톡으로 돌아왔다.

지난 10일 지석진은 자신의 공식 틱톡 계정에 ‘뭐..뭐라고??’라는 제목의 영상을 올렸다. 2022년 2월 영상을 올린 이후 약 4년 만이다. 오랜만에 올라온 영상은 13일 기준 조회수 480만회 이상을 기록할 정도로 뜨거운 반응을 불러일으키고 있다.

지석진의 틱톡 팔로워 수는 213만명이 넘고, 조회수 최다 영상은 약 7000만 뷰에 달한다. 끊임없이 도전하는 트렌디한 이미지의 지석진이 틱톡 이용자들 취향을 저격한 영상물을 꾸준히 만들어 올린 덕분이다.

과거 지석진은 "연예인으로서 계속 도전을 해야 한다고 생각한다. 확실히 즐거움을 느낀다. 늘 도전하려는 마음이 있다"고 말하기도 했다.

특유의 위트있는 입담과 예능감으로 다양한 활동을 펼치고 있는 지석진은 '런닝맨' 등 예능 프로그램뿐만 아니라 현재 틱톡 외에도 팔로워 249만명의 인스타그램, 67만명의 구독자를 보유하고 있는 유튜브 채널 '지편한 세상'을 통해 활발하게 소통 중이다.

오는 17일에는 지예은과 함께 프로젝트 혼성듀오 '충주지씨'의 두 번째 신곡 '아쿠아(AQUA)'를 발매한다. 지난해 발표한 첫 번째 싱글 '밀크쉐이크' 이후 약 1년 만엔 선보이는 신보로, 시원한 여름 감성을 담아 한층 업그레이드된 매력을 들려줄 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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