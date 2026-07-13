허남준, '멋진 신세계' 흥행 타고 8월 첫 팬미팅

배우 허남준이 팬들과 만나 또 한 번의 ‘멋진 신세계’를 연다.

허남준 소속사 에이치솔리드는 13일 2026 허남준 팬미팅 ‘HEO’s NEXT?’의 개최 소식을 전했다. ‘HEO’s NEXT?’는 팬들과의 소중한 첫 만남이자 서로에게 잊지 못할 여정의 시작이 되기를 바라는 의미의 공연이다.

공연은 8월 22일 서울 KBS아레나에서 개최된다. 허남준과 팬들이 모여 새로운 페이지를 함께 열어갈 이번 만남은 모두의 다음(NEXT)을 향한 뜻깊은 발걸음이 될 전망이다.

함께 공개된 메인 포스터 속 허남준의 비주얼 역시 이목을 집중시킨다. 핏한 상의와 데님 점프수트가 매치된 스타일링의 그는 오토바이에 앉아 미소를 보이며 특유의 여유로운 아우라를 완성했다. 포스터만 봐도 독보적인 콘셉트 소화력이 느껴지는 허남준이 이번 팬미팅에서 선보일 다채로운 매력에 기대감이 한층 고조되고 있다.

한편, 허남준은 매 작품에서 굵직한 존재감과 안정적인 연기력을 바탕으로 자신만의 영역을 확장해 왔다. 특히 지난달 20일 종영한 SBS ‘멋진 신세계’에서 차세계 역을 맡아 첫 로코 주연작에서 대성공을 거뒀다. 작품은 첫화 대비 약 3배 상승해 최종화 11.8%를 기록하며 유종의 미를 거둔 바 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]