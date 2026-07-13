로얄캐닌 온라인몰 벌써 멤버십 1만명… ‘로얄캐닌 라운지’ 인기비결은

로얄캐닌코리아 제공

로얄캐닌코리아의 온라인몰이 오픈 3주 만에 전용 멤버십 가입자 1만 명을 돌파했다.

13일 로얄캐닌코리아에 따르면 지난달 15일 네이버에 직영 온라인 스토어 ‘로얄캐닌 라운지’를 열었다.

이 온라인몰은 반려동물의 품종, 크기, 연령, 건강 상태 등을 고려한 전문화된 제품을 추천하고 무료 배송을 지원한다. 오픈을 기념한 첫 구매 할인 쿠폰, 알림받기 및 리뷰 이벤트 등 혜택도 마련했다.

이 같은 서비스와 혜택 아래 멤버십 가입자가 1만 명을 넘어섰다. 이용 고객들의 반응을 보면 ‘타인의 후기에 의존하던 기존 방식과 달리, 반려동물의 특성과 영양학적 요구를 고려한 제품 추천이 구매 선택에 도움이 됐다’는 의견이 많다.

박지완 로얄캐닌코리아 상무는 “반려묘와 반려견을 최우선으로 생각하는 철학을 바탕으로 보호자들과 더욱 가까이 소통하며 전문적이고 신뢰할 수 있는 브랜드가 되겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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