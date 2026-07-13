크래프톤 ‘미메시스’ 200만장 돌파…AI 공포게임 흥행 질주

크래프톤 제공

‘미메시스(MIMESIS)’가 얼리 액세스 단계에서 글로벌 누적 판매량 200만장을 넘어서며 흥행을 이어가고 있다. 지난달 진행된 대규모 업데이트 이후 이용자 호응이 확대되면서 판매 속도가 한층 빨라졌다는 분석이다.

크래프톤은 13일 산하 크리에이티브 스튜디오 렐루게임즈가 개발한 미메시스의 글로벌 누적 판매량이 200만장을 돌파했다고 밝혔다.

미메시스는 AI 기술을 활용한 4인 협동 공포 게임이다. AI 기반 NPC 몬스터가 이용자의 움직임과 음성을 실시간으로 모방해 동료 사이에 숨어드는 방식으로 긴장감을 극대화한다. AI를 단순한 보조 기능이 아닌 게임 플레이의 핵심 요소로 활용한 'AI 네이티브 게임'이라는 점이 특징이다.

이 게임은 지난해 10월 얼리 액세스로 출시된 뒤 50일 만에 누적 판매량 100만장을 기록한 데 이어, 지난달 첫 대규모 업데이트 이후 200만장 고지를 넘어섰다. 크래프톤은 이번 성과를 기반으로 미메시스를 장기적으로 성장 가능한 대형 프랜차이즈 IP로 육성한다는 계획이다.

지난달 진행된 업데이트에서는 AI 기반 NPC의 판단과 행동 방식을 고도화하고 게임 진행 방식과 난이도를 전면 개편했다. 현재 스팀(Steam)에서는 '매우 긍정적' 평가를 유지하고 있으며, 이용자들은 AI가 플레이어를 모방하는 독창적인 시스템과 협동과 의심이 공존하는 심리전, 매번 달라지는 게임 전개 등을 강점으로 꼽고 있다.

영상 콘텐츠를 통한 화제성도 이어지고 있다. AI가 동료를 흉내 내며 플레이어를 혼란에 빠뜨리는 게임 구조가 스트리밍 콘텐츠로 확산되면서 관련 콘텐츠 누적 시청 시간은 약 1034만 시간을 기록했다. 콘텐츠별 최대 동시 시청자 수를 합산하면 380만명에 달한다.

게임성도 대외적으로 인정받았다. 미메시스는 지난달 열린 'CEDEC 어워드 2026' 게임 디자인 부문에서 한국 게임 최초로 우수상을 수상했으며 최우수상 후보에도 이름을 올렸다. CEDEC 어워드는 일본 컴퓨터 엔터테인먼트 협회(CESA)가 주최하는 일본 최대 게임 개발자 컨퍼런스의 시상식으로, 게임 개발 기술과 창의성을 평가하는 권위 있는 행사다.

김민정 렐루게임즈 대표는 "이번 성과는 게임의 가능성을 믿고 응원해 준 이용자들 덕분"이라며 "AI가 개발을 돕는 수준을 넘어 게임의 재미 자체를 만드는 단계에 들어섰음을 보여주는 사례"라고 말했다. 이어 "축적한 AI 기술과 개발 역량을 바탕으로 새로운 시도를 이어가며 장기 흥행 기반을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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