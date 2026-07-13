한국자동차전문기자협회, 두 번째 기술 세미나의 주인공은 폴스타3

지난 10일 서울 강남구 폴스타 스페이스 서울에 전시된 폴스타 3 외부 모습. 한국자동차전문기자협회 제공

한국자동차전문기자협회(AWAK, 이하 협회)가 두 번째 기술 세미나를 성료했다.

협회는 지난 10일 서울 강남구 폴스타 스페이스 서울에서 최근 국내 출시된 ‘폴스타 3(Polestar 3)’를 주제로 기술 세미나를 진행했다. 올해 3월 르노 필랑트에 이어 4개월만이다.

이날 세미나에서는 E세그먼트 전기 스포츠실용차(SUV)인 폴스타 3의 기술 특징과 800V 아키텍처, 파워트레인 등 주요 신기술을 심층적으로 살펴봤다. 협회원 23명이 참석한 가운데 이번 세미나에는 김세배 폴스타코리아 마케팅 커뮤니케이션 총괄 실장, 김종천 폴스타코리아 테크니션 오퍼레이터 매니저 등이 참석했다.

김경수 협회 운영위원장은 “최근 국내 시장에 출시된 폴스타 3의 기술적 특징을 심층적으로 살펴보기 위해 마련한 자리”라며 “이번 세미나를 통해 평소 궁금했던 점을 모두 해소할 수 있었으면 좋겠다”고 말했다.

폴스타 3 내부 모습. 한국자동차전문기자협회 제공

이날 세미나에서는 폴스타 3의 에어로 다이내믹 디자인과 내·외장 구성, 디지털 인터페이스를 비롯해 성능, 800V 아키텍처, SPA2 플랫폼 등 차량 전반의 기술 특징을 소개했다. 무엇보다 고급 전기차를 지향하는 폴스타가 이미 전기차 경험이 있는 소비자들을 대상으로 적극 공략하기 위해 내놓은 전략 차종이 바로 폴스타 3다. 당연히 내연기관 고급차 못지 않은 스펙을 갖췄다.

김종천 폴스타 매니저가 폴스타3의 주요 기술 특징을 설명하고 있다. 한국자동차전문기자협회 제공

김종천 매니저는 폴스타 3에 새롭게 적용된 800V 아키텍처와 전기 모터 등 주요 기술을 중점 소개했다. 김 매니저는 “폴스타 3의 가장 큰 변화는 기존 400V 시스템에서 800V 아키텍처로 전환한 점”이라며 “800V 시스템 적용과 함께 배터리와 전기 모터 등 파워트레인 전반에 걸쳐 개선이 이뤄졌다”고 설명했다.

세미나에서는 엔비디아의 ‘드라이브 AGX 오린(NVIDIA DRIVE AGX Orin)’ 칩도 주요 기술로 다뤄졌다. 김 매니저는 “드라이브 AGX 오린은 지능형 차량의 핵심 컴퓨팅 시스템으로 차량 내 다양한 시스템과 프로세스를 빠르게 처리하는 것이 특징”이라며 “특히 254 TOPS(초당 254조 회 연산)의 컴퓨팅 성능을 기반으로 인공지능(AI) 기반 능동 안전 기능과 차량 센서, 배터리 관리 기능 등을 처리한다”고 강조했다.

폴스타코리아 마케팅 커뮤니케이션 총괄 실장이 폴스타3를 소개하는 가운데 한국자동차전문기자협회 회원들이 경청하고 있다. 한국자동차전문기자협회 제공

발표 이후에는 협회원들의 질의응답이 이어졌다. 협회원들은 800V 아키텍처 전환에 따른 충전 성능과 효율 개선을 비롯해 SPA2 플랫폼의 기술적 특징, 전기 모터 및 구동 시스템 구성, 엔비디아 드라이브 AGX 오린의 역할 등을 질의했다. 특히 각 기술이 실제 차량의 성능과 주행 효율, 안전성에 미치는 영향을 중심으로 다양한 질문이 오갔다.

AWAK는 다양한 모빌리티 솔루션을 대상으로 한 기술 세미나를 정기적으로 개최할 예정이다. 특히 각 세미나에서 검증한 내용을 기반으로 ‘기술 별점’과 ‘한 줄 평’ 등의 데이터를 공개할 예정이다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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