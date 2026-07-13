위민김해FC, K리그 퀸컵 향해 '폭염 속 뜨거운 첫걸음'…지역 여성 축구 동호인과 친선경기 개최

사진=위민김해FC

위민김해FC가 지역 내 여성 축구 동호회인 김해여성축구회와 친선 경기를 가지며 본격적인 예행연습에 돌입했다.

폭염경보가 발효 중이던 지난 11일 김해시민체육공원 축구장에서 열린 이번 친선 경기에서 위민김해 선수들은 김해FC 프로팀과 동일한 유니폼을 착용하고 프로 못지않은 진지한 자세로 경기에 임했다. 상대 팀인 김해여성은 선수 출신 팀원들이 다수 포진해 있어 결코 쉽지 않은 상대였다. 위민김해는 손한휘 감독의 전술 지시 아래 일사불란하게 호흡을 맞추며 내리쬐는 햇빛보다 더 뜨거운 열정을 불태웠다.

경기를 참관한 양승범 김해FC 사무국장은 “무더운 날씨에도 아랑곳하지 않고 멋진 경기를 펼친 양 팀 선수들에게 박수를 보낸다”며 “앞으로 훈련과 경기를 거듭하며 실력을 쌓아 퀸컵 대회에서 좋은 결과를 얻을 수 있도록 힘내주시길 바라며, 구단 차원에서도 위민김해를 위해 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 선수들을 격려했다.

위민김해 손한휘 감독은 “팀 결성 후 치른 첫 번째 경기였던 만큼 아직 호흡이나 팀워크 면에서 보완할 점이 있지만, 선수들의 전술 이해도와 실행력이 좋아 점차 경기력이 향상될 것으로 기대한다”고 소감을 전했다.

김해FC를 대표해 K리그 퀸컵 출사표를 던진 위민김해는 매주 목요일 저녁마다 구슬땀을 흘리며 대회를 위한 담금질을 지속하고 있다. 다음 달 16일 부산에서 활동 중인 여성 풋살팀과 두 번째 친선 경기를 추진, 실전 감각을 이어갈 계획이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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