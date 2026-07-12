'역주행' 리센느 대표, 버클리음대 출신 가수였다

그룹 리센느 소속사 더뮤즈엔터테인먼트의 이주헌 대표가 버클리음대 출신이자 과거 보컬 그룹 하이브로우 멤버였다는 사실이 공개됐다.

11일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 리센느가 게스트로 출연했다.

이날 매니저로 출연한 김혜수 이사는 "대표님과 저는 버클리음대 선후배"라며 "회사를 처음 시작할 때는 대표님을 포함해 단 세 명뿐이었다"고 말했다.

이어 "각자 돈을 모아 1000만원으로 회사를 세웠다. 인력이 부족하다 보니 저는 회계와 재무를 맡았고, 대표님은 직접 차량을 운전하며 멤버들의 스케줄을 소화했다"고 회상했다.

업계 경험이 부족해 시행착오도 적지 않았다. 김 이사는 "처음 음악방송에 갔을 때는 인이어 착용법도 몰라 다른 팀 매니저에게 도움을 요청했다"며 "데뷔 초 음악방송 출연은 '뮤직뱅크' 한 차례가 전부였다"고 털어놨다.

이 대표는 리센느를 알리기 위해 프로필 수백 장을 출력해 방송사를 직접 찾아다녔고, 손편지를 써 관계자들에게 전달했다. 감사의 마음을 담아 케이크와 꽃을 준비하는 등 직접 발로 뛰며 홍보에 나섰다.

리센느가 '러브 어택'(LOVE ATTACK)으로 역주행에 성공하면서 회사 분위기도 달라졌다.

김 이사는 "예전에는 출연하고 싶은 프로그램마다 수백 통씩 연락해야 했지만 지금은 먼저 섭외 문의가 온다"며 "광고 문의도 100건 이상 들어왔다"고 밝혔다.

멤버들의 숙소도 바뀌었다. 기존에는 화장실 1개를 다섯 명이 함께 사용했지만 현재는 화장실 3개와 리더 원이의 개인 방까지 갖춘 새 숙소에서 생활하고 있다.

<뉴시스>

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