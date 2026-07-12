방탄소년단 '라이프 고즈 온' MV 6억뷰 돌파

그룹 방탄소년단(BTS)의 '라이프 고즈 온'(Life Goes On) 뮤직비디오가 6억뷰를 돌파했다.

소속사 빅히트 뮤직은 12일 지난 2020년 발매된 방탄소년단 미니 7집 '비(디럭스 에디션)'(BE(Deluxe Edition))의 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 뮤직비디오가 12일 0시34분께 유튜브 6억 조회수를 넘었다고 밝혔다.

'라이프 고즈 온'은 열심히 달리다가 멈춰설 수밖에 없는 상황과 마주했지만 '그럼에도 삶은 계속된다'라는 위로의 메시지를 담은 곡이다. 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 이날 기준 누적 재생 수 10억3000만회(7월 12일 기준)를 돌파했다.

전 세계 음악시장에서도 이정표를 세웠다. 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'(2020년 12월 5일 자)에서 1위를 차지했고 3주간 순위권에 머물렀다. 당시 빌보드 차트 62년 역사상 유일하게 한글 가사 위주의 곡이 정상에 올라 의미를 더했다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]