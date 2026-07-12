‘메시 도움’ 아르헨, 연장 접전 끝에 스위스 제압… 2연속 월드컵 4강행

기뻐하는 아르헨티나 선수들. 사진=AP/뉴시스

아르헨티나가 연장 접전 끝에 스위스를 꺾고 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 4강에 올랐다.

아르헨티나는 12일 미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 스위스와 대회 8강전에서 120분 연장 혈투 끝에 3-1로 이겼다. 아르헨티나는 이날 노르웨이를 2-1로 꺾은 잉글랜드와 오는 16일 오전 4시 미국 애틀랜타 스타디움에서 결승행 티켓을 두고 격돌한다.

아르헨티나는 전반 10분 선제골을 뽑았다. ‘축구의 신’ 리오넬 메시가 왼쪽에서 예리한 코너킥을 날렸고 알렉시스 맥 앨리스터가 문전에서 헤더로 골망을 흔들었다.

반격에 나선 스위스는 후반 22분 단 은도이의 동점골로 결국 승부를 원점으로 돌렸다. 페널티박스 왼쪽에서 리카르도 로드리게스와 일대일 패스를 주고받은 뒤 강력한 오른발 슈팅으로 골문을 열었다. 하지만 기쁨은 오래가지 못했다. 스위스는 후반 27분 브렐 엠볼로가 시뮬레이션 반칙으로 2번째 옐로카드를 받고 퇴장을 당하며 수적 열세에 빠졌다.

결국 수적 열세에서 앞선 아르헨티나가 연장 후반 승부를 결정지었다. 연방 후반 7분 훌리안 알바레스가 페널티아크 왼쪽에서 오른발 감아차기 슈팅으로 득점을 뽑았다. 연장 후반 추가시간 역습 상황에서는 라우타로 마르티네스가 쐐기골을 넣으며 승부를 갈랐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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