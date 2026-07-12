‘원 호텔’, 도쿄 아카사카에 닻 올려

럭셔리 라이프스타일 브랜드 원 호텔(1 Hotels)이 일본 첫 호텔인 ‘원 호텔 도쿄’(사진)를 공식 개관했다.



도쿄 아카사카 트러스트 타워 38층부터 43층에 자리한 원 호텔 도쿄는 총 211객실 규모다. 객실에는 24개 스위트룸과 3개 펜트하우스가 포함됐다. 황궁 정원과 도쿄 타워, 도심 스카이라인을 파노라마뷰로 조망할 수 있는 ‘도심 위 안식처’로 설계됐다. 모리 트러스트와의 협업으로 조성된 호텔은 복합 단지 ‘도쿄 월드 게이트 아카사카’의 핵심 시설로 운영된다.

호텔은 일본 전통 미학과 현대적 감각을 결합한 생체친화적 디자인을 적용했다. 재활용 자재와 지역 장인의 공예 요소, 자연에서 영감을 받은 소재를 활용했다.



식음 시설로는 ▲프랑스 리비에라 감성과 일본 미식 문화를 결합한 레스토랑 ‘니니’ ▲약 100종의 일본산 진을 선보이는 바 ‘스포티드 스톤’ ▲커뮤니티형 공간 ‘네이버스 카페’가 마련됐다.



웰니스 시설로는 뱀포드 웰니스 스파가 눈길을 끈다. 지압, 반사요법, 요가 호흡법 등 동서양의 치유 방식을 결합한 맞춤형 트리트먼트를 제공한다.



지속가능성도 호텔 전반에 걸쳐 구현됐다. 호텔은 일본 환경 인증 최고 등급인 CASBEE S를 획득했으며 에너지·수자원 절감 설계와 리필 스테이션, 전기차 프로그램 등을 시행 중이다.



배리 스턴리히트 ‘원 호텔’ 브랜드 설립자는 “수십 년간 일본을 여행하며 자연과의 조화에서 깊은 영감을 받았다”며 “원 호텔 도쿄는 현대적 도시 환경 속에서도 평온함을 경험할 수 있도록 설계된 공간으로 투숙객이 자연과 연결되는 특별한 순간을 경험하길 바란다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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