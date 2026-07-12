롯데 사직 야구장에 ‘보노보노’ 뜬다

롯데월드는 만화 연재 40주년을 맞은 인기 캐릭터 ‘보노보노’와 롯데자이언츠의 협업 행사를 이달 21일부터 26일까지 부산 사직야구장에서 진행한다고 밝혔다. 롯데월드는 보노보노의 국내 라이선스 사업을 운영하고 있다.



행사 기간 야구장 광장에는 약 10m 높이의 대형 보노보노 에어벌룬과 포토존이 설치된다. 자이언츠 샵에서는 유니폼과 모자, 응원용 짝짝이, 가방, 텀블러, 인형 키링 등 협업 상품을 판매한다.

보노보노와 롯데자이언츠의 협업 상품. 유니폼과 모자, 가방, 텀블러, 인형 키링 등 다양한 컬래버 굿즈로 구성됐다. 롯데월드 제공

오는 26일 열리는 ‘보노보노 데이’에는 관중 전원에게 컬래버 볼캡을 증정한다. 경기 전 보노보노 캐릭터의 포토타임이 진행된다. 특히 보노보노의 원작자 이가라시 미키오가 시구자로 나서 눈길을 끈다. 응원단도 컬래버 유니폼을 입고 무대를 선보인다.



경기 중에는 전광판 속 캐릭터 동작을 따라하는 관중 참여 이벤트가 진행된다. 보노보노 디자인의 지류 티켓과 포토카드, 포토부스, 랜덤토이샵 등 현장 콘텐츠도 마련된다. 롯데자이언츠 컬래버 일러스트를 활용한 온라인 이모티콘도 오는 16일부터 공개된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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