미식·운동·숙면을 한 곳에 한여름의 온전한 휴식

디지털 콘텐츠와 실내 엔터테인먼트를 한곳에 모아 ‘플레이케이션’ 명소로 자리 잡은 인스파이어 엔터테인먼트 리조트가 올여름 휴식의 영역을 넓히고 있다. 신나게 노는 데 그치지 않고 제철 음식으로 기력을 채우고 수영과 달리기·요가로 몸을 움직인 뒤 편안하게 잠드는 ‘웰니스케이션’이다.

웰니스 여행은 일부 취향 소비층의 유행으로만 보기 어려울 만큼 성장했다. 글로벌 웰니스 연구소는 세계 웰니스 관광 시장이 2027년 약 1조 달러 규모에 이를 것으로 내다봤다. 운동량과 식단은 물론 수면의 질까지 관리하는 문화가 MZ세대를 중심으로 확산하면서 휴가를 보내는 방식에도 변화가 나타나고 있다. 여러 관광지를 빠르게 섭렵하기보다 여행 중 어떤 음식을 먹고, 어떻게 움직이며, 얼마나 잘 쉬었는지가 중요해졌다.

인스파이어는 이런 여행을 리조트 밖으로 나가지 않고도 완성할 수 있는 곳이다. 폭우와 폭염이 반복되는 여름에도 날씨에 크게 구애받지 않는다는 점이 매력이다.

중식 레스토랑 ‘홍반’의 여름 보양 2인 세트

◆체크인 전부터 시작하는 여름 보양 일정

인스파이어는 워낙 규모가 커 오후 3시 체크인에 맞춰 도착하면 하루가 짧게 느껴진다. 가능하다면 점심시간에 도착해 짐을 맡기고 식사부터 시작하자.

땀을 많이 흘리는 여름, 보양식이 생각날 때다. 중식당 ‘홍반’에서는 여름철 기력 보충을 겨냥한 2인 세트를 선보인다. 흑식초 목이버섯 무침과 광동식 닭고기 대추탕, 북경오리, 쇠고기 무찜 등으로 구성한 여름 보양 2인 세트를 선보인다. 산뜻한 냉채로 입맛을 돋운 뒤 진한 탕과 오리 요리, 찜으로 이어지는 구성이다.

대형 유리 돔 아래 조성된 인스파이어 스플래시 베이. 유수풀과 워터슬라이드, 수영장 등을 갖춰 날씨와 관계없이 물놀이를 즐길 수 있다.

◆휴가 중에도 운동 루틴은 그대로



체크인 후에는 스플래시 베이로 향하자. 이곳에 들어서면 공간 전체를 덮은 대형 유리 지붕이 눈길을 끈다. 자연광이 들어오는 돔 안에 야자수와 수공간을 배치해 실내이지만 개방감이 커 시원하다. 유수풀에서는 튜브에 기대 물의 흐름을 즐길 수 있다. 속도감 있는 놀이기구를 선호한다면 ‘아쿠아 레이서’에 도전해보자. 2명이 한 튜브에 올라 약 4층 높이에서 내려오는 시설로, 짧은 운행 시간에 급강하와 회전이 연달아 이어진다.

보다 차분하게 수영하고 싶다면 웰니스 클럽의 실내 수영장이 있다. 천장으로 들어온 빛이 물결을 따라 흔들리면서 수면에 윤슬을 만든다. 사진을 남기기에도 좋지만 운동용 레인이 별도로 구분돼 있어 제대로 수영하기에도 부족함이 없다.

한 고객이 인스파이어 피트니스센터에서 근력운동에 나서고 있다. 정희원 기자

피트니스센터 역시 호텔 부대시설이라는 인상과는 거리가 있다. 유산소 운동기구가 벽면을 따라 길게 놓여 있고, 근력운동을 위한 매트릭스 사의 장비도 세부 부위별로 갖췄다. 가벼운 스트레칭이나 러닝뿐 아니라 평소 하던 강도의 웨이트트레이닝까지 이어갈 수 있는 수준이다.

금요일과 토요일 체크인 투숙객이라면 사전 예약을 통해 선셋 요가에도 참여할 수 있다. 글라스 하우스에서 천천히 자세를 연결하고 호흡을 고르며 물놀이로 지친 몸을 이완하는 시간이다.

인스파이어 글라스 하우스에서 참가자들이 선셋 요가를 하고 있다. 강사의 동작에 맞춰 자세를 연결하며 몸의 긴장을 푼다. 정희원 기자

인스파이어 디스커버리 파크에서 바라본 저녁 풍경. 공항과 가까워 러닝 중 비행기의 이착륙 장면과 석양을 함께 감상할 수 있다. 정희원 기자

평소 러닝을 즐기는 이들을 위한 ‘디스커버리 런’ 코스도 세분화돼 있다. 인스파이어는 디스커버리 파크와 리조트 주변을 활용해 체력에 맞춰 선택할 수 있는 4개 러닝 코스를 마련했다.

코스는 가볍게 몸을 푸는 초심자용 ▲‘디스커버리 루트(1㎞)’부터 ▲공원과 리조트 인근을 크게 도는 ‘레이크 루트(2.3㎞)’ ▲리조트 외곽을 잇는 ‘리조트 루트(5㎞)’ 코스가 있다. ▲가장 긴 ‘오션 루트(10㎞)’는 리조트에서 출발해 을왕리공원과 을왕리·왕산해수욕장 인근까지 달리는 본격적인 코스다. 공항과 가까운 입지 덕분에 비행기의 이착륙 장면과 석양이 어우러지는 풍경을 바라보며 달릴 수 있다.

가든 팜 카페에서 선보이는 타코 메뉴. 샤와르마 스타일의 육류에 채소와 과카몰레, 소스를 곁들여 취향에 맞게 즐길 수 있다. 정희원 기자

◆고기와 채소를 취향대로…샐러드바도 여름옷



운동만큼 중요한 것은 식사다. ‘가든 팜 테이블’은 산지와 식탁의 연결을 강조하는 레스토랑으로 여름에도 채소를 풍성하게 먹을 수 있도록 메뉴를 구성했다.

세트 메뉴에는 샐러드바 이용이 포함된다. 양갈비나 랍스터를 주문해도 각각 5만원대 안에서 식사할 수 있어 호텔 레스토랑이라는 점을 고려하면 가격 구성도 경쟁력이 있다.



8월 31일까지는 양고기·돼지고기·소고기를 바로 썰어 채소와 함께 담는 샤와르마 스타일 샐러드바를 운영한다. 과카몰레를 비롯한 소스와 토핑을 취향에 따라 더할 수 있어 식사량과 채소 비중을 조절하기 좋다.

가든 팜 카페의 메인 요리. 랍스터와 구운 해산물들을 한 접시에 담아 샐러드바와 함께 든든하게 즐길 수 있다. 정희원 기자

◆북적이던 오로라가 요가 공간으로

웰니스의 마지막 조건은 숙면이다. 인스파이어는 높이와 촉감이 다른 베개를 다채롭게 구비해 투숙객이 평소 잠버릇과 취향에 따라 고를 수 있도록 했다. 여행 중 낯선 침구 때문에 잠을 설치는 사람이라면 눈여겨볼 만한 디테일이다.

인스파이어 오로라 스트리트에서 열린 오로라 나이트 마켓. 화려한 네온 연출 아래 먹거리 부스와 공연을 즐기려는 방문객들로 붐비고 있다. 아침에는 이곳에서 선라이즈 요가가 이뤄진다.

다음 날 아침에는 평소 관광객으로 붐비던 디지털 거리 ‘오로라’가 반전 매력을 선사하는 요가 공간으로 바뀐다. 오전 7시가 되면 150m 길이의 미디어 공간 가득 푸른 숲 영상이 펼쳐지고 자연을 닮은 소리가 채워진다. 낮과 밤에는 거대한 고래가 등장하는 화려한 쇼로 알려진 장소지만, 이른 아침만큼은 온전히 자신의 움직임과 호흡에 집중할 수 있을 만큼 고요하다.

이 ‘선라이즈 요가’는 토요일과 일요일 아침에 열리며, 금·토요일 체크인 투숙객이 객실 태블릿을 통해 선착순으로 사전 예약할 수 있다. 개운하게 수련을 끝낸 뒤에는 '셰프스 키친'으로 이동해 세계 각국의 아침 메뉴를 뷔페로 즐기면 된다.

브라세리 1783에서 선보이는 비건 웰니스 보울. 아사이베리와 망고에 과일, 견과류, 그래놀라 등의 토핑을 곁들였다.

체크아웃 후 가벼운 디저트가 필요하다면 ‘브라세리 1783’도 좋은 선택지다. 8월 말까지 과일과 슈퍼푸드, 다양한 토핑을 한 그릇에 담아낸 비건 웰니스 보울을 선보인다. 여름철 일반 빙수 대신 아사이베리 보울을 선택하면, 특유의 달고 시원한 맛은 그대로 챙기면서 칼로리와 식사의 부담은 덜어내며 깔끔하게 여행을 마무리할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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