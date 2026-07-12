박서진, 뒤늦게 알게 된 아버지 난청…“빨리 알았더라면”

가수 박서진이 뒤늦게 아버지의 난청 사실을 알게 된 뒤 진심 어린 위로와 효심을 전했다. 비용적인 문제로 보청기 착용을 망설이는 아버지의 부담을 덜어주는 모습은 시청자들에게 깊은 여운을 남겼다.

지난 11일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 박서진이 가족들도 미처 알지 못했던 아버지의 난청을 확인하고 함께 병원을 찾는 모습이 그려졌다.

이날 박서진은 삼천포 본가를 찾았다가 초인종을 여러 차례 눌러도 반응이 없는 아버지 때문에 놀랐다. 뇌혈관 질환을 앓고 있는 아버지의 건강을 걱정하며 집 안으로 들어간 그는 TV 소리를 크게 틀어놓고 있는 아버지를 보고 이상함을 느꼈다.

이후 가족들의 말을 자주 잘못 알아듣거나 같은 대화를 반복하는 모습을 확인한 박서진은 청력 이상을 의심했다. 가족들과 함께 간단한 청력 테스트를 진행한 뒤 곧바로 병원을 찾았고, 전문의는 난청이 인지 기능 저하와 치매 위험을 높일 수 있다며 보청기 착용을 권했다.

아버지는 처음에는 비용 부담 등을 이유로 보청기 착용을 망설였지만 가족들의 설득 끝에 진료를 받았다. 특히 아버지가 7~8년 전부터 청력이 나빠졌음에도 자식들에게 부담을 주기 싫어 이를 숨겨왔다는 사실이 밝혀져 안타까움을 더했다. 오랜 뱃일로 청력을 잃어가면서도 가족을 위해 묵묵히 견뎌왔던 사연도 전해졌다.

검사 결과 청력 상태는 예상보다 심각했지만, 아버지는 가족들을 위해 보청기를 착용하기로 결심했다. 보청기를 낀 뒤 "잘 들린다"고 미소를 짓는 모습은 보는 이들에게 뭉클함을 안겼다.

방송 말미 산책에 나선 박서진은 미안해하는 아버지에게 "그러려고 돈을 버는 거다"라며 부담을 갖지 말라고 다독였다. 이어 오랜 세월 뱃일을 해온 아버지에게 "귀가 안 들리는 건 훈장 같은 것"이라고 위로를 건넸다. 이에 아버지는 "이제는 아들 노래를 잘 들을 수 있다"고 화답했고, 박서진은 쑥스러움을 무릅쓰고 노래를 불러드리며 따뜻한 시간을 함께했다.

자식에게 짐이 되기 싫었던 아버지와 그런 마음까지 헤아린 박서진의 진심은 시청자들에게 깊은 여운을 남기며 가족의 의미를 다시 한번 되새기게 했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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