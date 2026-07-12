[BS리뷰] 라떼 좋아하세요?… ‘풍성한 크레마’ 버츄오 업으로 만드는 여름커피

“집에서도 카페에서 마시는 것처럼 맛있는 커피를 즐기고 싶다.”

홈카페가 하나의 라이프스타일로 자리 잡으면서 커피 머신을 고르는 기준도 달라졌다. 사용 편의성과 디자인은 물론, 그날의 기분과 계절에 따라 다양한 맛과 향을 즐길 수 있는지도 중요해졌다.

네스프레소가 최근 선보인 차세대 커피 머신 ‘버츄오 업’도 이런 변화를 반영했다. 3초 예열과 이동식 물통, 높이를 조절할 수 있는 드립 트레이를 갖췄다. 한국인이 사랑하는 ‘아이스 커피’와 라떼를 위한 농축 추출 기능도 더했다. 버츄오 업과 핸디형 우유 거품기 ‘나노포머’를 활용해 홈카페 업그레이드에 도전해봤다.

네스프레소가 선보인 ‘버츄오 업’. 3초 예열과 이동식 물통, 독립형 아이스&라테 모드를 적용해 사용 편의성을 높였다.

◆주방 동선에 맞춰 옮기는 물통

버츄오 업은 미국과 캐나다에 이어 세계에서 세 번째로 출시됐다. 아시아에서는 한국에 가장 먼저 소개됐다.

가장 먼저 눈에 들어온 부분은 1.4ℓ 물통이었다. 기존 캡슐 커피 머신은 물통 위치가 고정된 경우가 많아 설치할 때 본체뿐 아니라 물통이 차지하는 공간까지 고려해야 했다.

버츄오 업은 물통을 본체 뒤쪽이나 측면으로 옮길 수 있다. 콘센트와 주변 가전의 위치, 평소 동선에 맞춰 형태를 바꿀 수 있었다. 물통을 측면에 두면 물을 보충하거나 세척할 때 머신을 앞으로 꺼낼 필요도 없었다.

컵 받침인 드립 트레이는 잔의 높이에 따라 3단계로 조절할 수 있다. 작은 에스프레소 잔은 추출구 가까이에 두고, 머그잔이나 텀블러를 사용할 때는 받침을 낮추거나 분리하면 된다. 컵과 추출구 사이의 간격을 줄이면 커피가 주변으로 튀는 것도 덜했다.

20온스(약 590㎖) 크기의 텀블러까지는 무리 없이 사용할 수 있었다. 다만 평소 쓰는 887㎖

스탠리 텀블러는 높이와 부피 때문에 바로 놓기 어려워 아쉬웠다.

◆3초 예열…라떼 위한 농축 추출

버츄오 업의 강점은 빠른 예열이다. 전원을 켜면 약 3초 만에 추출 준비가 끝나 미리 작동시켜두고 기다릴 필요가 없었다.

평소 라떼를 즐겨 마시는 기자에게 가장 만족스러웠던 기능은 ‘커피 크리에이션 모드’였다. 평소 아이스라떼를 즐겨 마시지만 마치 물을 탄 듯 연한 라떼는 선호하지 않는다. 우유에 진한 커피가 들어가야 하는데 마치 아메리카노를 넣은듯한 물탄 맛이 싫다.

크리에이션 모드로 추출한 커피에 우유를 더하니 고소함과 씁쓸한 맛이 또렷하게 남았다. 라떼에서도 커피 맛이 분명한 편을 좋아한다면 만족도가 높을 만했다.

‘아이스&라떼 모드’를 별도 버튼으로 마련한 점도 편리했다. 네스프레소에 따르면 한국 소비자의 아이스&라떼 모드 활용률은 34%로 전 세계에서 가장 높다.



◆두툼한 크레마가 더한 풍미

버츄오 라인은 캡슐의 바코드를 읽어 물의 양과 온도, 추출 조건을 커피별로 조절한다. 이후 ‘센트리퓨전’ 회전 기술로 캡슐을 고속 회전시키며 커피를 추출한다. 분당 최대 4000회 회전한단다. 이 과정에서 형성되는 크레마도 인상적이다. 향을 컵 안에 머물게 하는 크레마는 커피와 공기가 추출 과정에서 만들어진다. 숟가락으로 떠볼 수 있을 정도로 두툼하다. 부드러운 질감 뒤로 커피의 향과 씁쓸한 맛이 이어진다. 우유를 더한 뒤에도 풍미가 쉽게 묻히지 않았다. 기존 오리지널 라인의 크레마가 조밀하고 크리미하다면 버츄오는 보다 풍성한 편이다.

◆차가운 오트음료도 부드럽게…나노포머로 완성한 라떼

라떼의 완성도를 높인 것은 네스프레소의 핸디형 우유 거품기 ‘나노포머’였다. 차가운 우유에 사용해도 미세하고 고운 거품이 빠르게 만들어졌다. 입자가 거칠지 않고 구름처럼 부드러워 아이스라떼 위에 올렸을 때도 질감이 자연스럽게 이어졌다.

오트 밀크 등 식물성 음료에서도 유용했다. 기존 거품기로를 식물성 음료에 사용했을 때 거품이 충분히 만들어지지 않거나 금세 꺼지는 경우가 많았다. 나노포머를 사용하니 오트음료로도 비교적 곱고 안정적인 거품을 만들 수 있었다.

네스프레소 제공 차가운 우유와 식물성 음료로도 고운 거품을 만들 수 있는 핸디형 우유 거품기 ‘나노포머’. 아이스라떼 위에 부드럽고 촘촘한 밀크폼을 더할 수 있다.

◆코코넛 바닐라향으로 만든 여름 라떼

네스프레소는 여름 시즌을 맞아 ‘유자 바닐라향 커피’와 ‘코코넛 바닐라향 커피’를 오리지널과 버츄오 라인업으로 선보였다.

라떼와 잘 어울렸던 제품은 지난해에 이어 재출시된 코코넛 바닐라향 커피였다. 아라비카 블렌드에 코코넛과 바닐라 향을 더했다. 잔에 얼음을 채우고 좋아하는 우유를 넣은 뒤, 버츄오 업의 아이스&라떼 모드로 커피를 진하게 내린다. 여기에 마무리로 밀크폼을 올린다. 코코넛 바닐라향 커피와 차갑고 부드러운 거품이 어우러져 한여름 휴양지에서 마시는 라떼를 떠올리게 했다.

유자 바닐라향 커피는 유자의 산뜻한 향과 산미가 두드러졌다. 얼음을 더해 아이스커피로 마시면 가볍고 상큼한 인상이 살아났다.

네스프레소는 최근 계절과 취향을 반영한 가향 캡슐을 확대하고 있다. 버츄오의 가향·디카페인 커피 판매량도 최근 2년간 40% 이상 늘었다. 원두의 산지와 로스팅뿐 아니라 향과 계절감, 음용 방식에 따라 캡슐을 고르는 소비자가 많아졌다는 의미다.

◆앱으로 관리… 컨테이너 바닥에 ‘키친타올 한 장’

버츄오 업은 ‘네스프레소 스마트’ 애플리케이션과 연동할 수 있다. 앱을 통해 머신 상태와 소프트웨어 업데이트를 확인하고, 세척이나 디스케일링이 필요한 시기도 안내받을 수 있다. 청소 주기를 놓치기 쉬운 사용자에게 유용한 기능이다.

아쉬운 부분도 있었다. 추출을 마친 캡슐에서 남은 물이 컨테이너 안으로 떨어지거나 주변에 튀는 경우가 있었다. 컨테이너 바닥에 키친타올 한 장을 깔면 어렵지 않게 해결할 수 있는 수준이지만, 내부를 물기 없이 관리하려는 사용자에게는 번거로울 수도 있겠다.

버츄오 업은 빠른 예열과 유연한 물통 배치, 직관적인 아이스&라떼 버튼에서 편의성이 두드러졌다. 나노포머와 계절 한정 가향 캡슐까지 활용하면 집에서도 취향에 맞는 여름 커피를 다양하게 즐길 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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