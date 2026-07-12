‘공감세포’ 강민아·권소현, 김명수 두고 삼각관계 본격화

‘공감세포’ 김명수와 강민아, 권소현의 삼각관계가 본궤도에 올라 한층 긴장감을 끌어올린다.

12일 라이프타임을 통해 방송되는 토일드라마 ‘공감세포’ 4회에서는 차은환(김명수 분)과 유지안(강민아 분), 한이진(권소현 분)의 삼각관계가 본격적으로 펼쳐진다.

지난 11일 방송에서 유지안(강민아 분)은 소속사 대표 김준식(정희태 분)과 매니저 도훈(강필준 분)에게 뒤통수를 맞았다. 김준식은 유지안이 재계약 조건을 거절하고 회사를 나가자마자 그녀의 라이벌 한이진(권소현 분)을 영입했다. 도훈 역시 1인 기획사를 차리자는 유지안의 제안을 뿌리치고 한이진의 매니저가 되는 길을 선택했다. 이에 유지안은 “지금 내 모습 잘 봐둬. 니들이 볼 수 있는 내 마지막 초라한 모습이니까”라며 복귀 의지를 불태웠다.

4회 본방송을 앞두고 공개된 스틸에는 차은환과 유지안, 한이진의 불편한 삼자대면이 그려졌다.

차은환은 자신의 내담자인 한이진을 만나러 왔다가 유지안의 레이더망에 걸리고 세 사람은 카페로 자리를 옮긴다. 차은환이 잠시 자리를 비운 사이 유지안은 자신의 갑질 논란을 캐내려는 기자의 거친 추궁으로 위기를 맞이한다. 바로 그 순간, 차은환은 백마 탄 왕자처럼 나타나 기자의 앞을 가로막으며 그녀를 보호한다. 이처럼 곤란한 순간마다 자신을 구하러 등장하는 차은환을 보는 유지안의 눈빛에는 깊은 신뢰를 넘어 점점 커져가는 애정이 차오르기 시작한다.

반면 일찌감치 차은환에게 상담사 이상의 특별한 감정을 키워왔던 한이진은 유지안을 챙기는 그의 모습이 신경 쓰인다. 유지안의 소속사와 계약하면서 그녀의 자리를 차지한 한이진이지만, 마음속 한구석에는 여전히 불안함이 존재한다. 과거 걸그룹 ‘아이 원트’로 활동하던 시절 유지안의 인기에 가려진 아픔이 있기 때문. 배우가 되어서도 유지안과 같은 역할로 경쟁하는 현실에 부딪힌 한이진은 자신이 좋아하는 남자 차은환마저 그녀와 가깝게 지내자 숨겨둔 질투심을 드러낸다.

제작진은 “세 사람의 엇갈린 사랑의 화살표가 본격적으로 드러나면서 더욱 밀도 높은 서사가 전개될 예정이다. 각 인물의 감정을 따라가며 다양한 각도로 작품을 즐겨달라”고 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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