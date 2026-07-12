도경완 “작은 격려 부탁드린다”...장윤정 ‘모친 논란’ 후 전한 심경

방송인 도경완, 가수 장윤정. ENA 제공

방송인 도경완이 가족 여행 근황을 공개하며 진솔한 마음을 밝혔다. 행복한 여행의 추억을 전하는 한편, 이유 모를 불안감을 느낄 때도 있다며 가족을 향한 애정과 응원을 부탁했다.

지난 11일 유튜브 채널 도장TV에는 ‘그리고 가족’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 오스트리아를 여행 중인 도경완과 장윤정, 아들 연우, 딸 하영의 일상이 담겼다. 아름다운 풍경 속에서 함께 시간을 보내는 가족의 자연스러운 모습이 훈훈함을 자아냈다.

영상 말미에서 도경완은 이번 여행을 돌아보며 “우리 가족은 여행을 정말 좋아한다. 모든 여행이 소중한 추억으로 남는데, 이번 여행은 오랫동안 갈증을 느꼈던 우리 가족에게 마치 ‘우물’ 같은 시간으로 기억될 것 같다”고 말했다.

이어 그는 “많은 분들이 보내주시는 사랑 덕분에 가족 모두 웃음과 행복 속에서 지내고 있다”면서도 “가끔은 이유를 알 수 없는 불안감이 찾아와 집안 분위기까지 무거워질 때가 있다”고 솔직한 심정을 털어놨다.

그러면서 “비단 우리 가족만의 이야기는 아닐 것이다. 지금을 살아가는 많은 분들도 비슷한 감정을 느끼고 있을 것”이라며 공감과 위로의 메시지를 전했다.

도경완은 “우리 가족에게는 이 채널이 있다. 시청자 여러분은 저희에게 기름이자 소금이고, 행복이자 위로”라며 “앞으로도 최선을 다해 웃으며 좋은 에너지로 보답하겠다. 혹시 저희가 조금 지쳐 보인다면 따뜻하게 우쭈쭈 해달라. 부족한 가장으로서 기대해 본다”고 진심을 전했다.

앞서 장윤정은 최근 모친이 자신의 이름을 사칭해 수억 원대 사기 행각을 벌였다는 의혹과 관련해 “10년 넘게 연락을 끊고 지냈다”고 입장을 밝힌 바 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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