이예지, '불후의 명곡' 첫 무대 압도…'Lonely Night' 새롭게 완성

가수 이예지가 ‘불후의 명곡’ 첫 출연부터 강렬한 존재감을 남겼다. 부활의 명곡을 자신만의 감성으로 새롭게 풀어내며 탄탄한 가창력과 무대 장악력을 동시에 입증, 차세대 여성 보컬로서 가능성을 다시 한번 각인시켰다.

이예지는 지난 11일 방송된 KBS2 불후의 명곡 김태원 편에 출연해 부활의 대표곡 ‘Lonely Night’를 자신만의 스타일로 재해석하며 시청자들의 이목을 집중시켰다.

이예지는 앞서 SBS ‘우리들의 발라드’ 시즌1 우승을 차지하며 뛰어난 가창력을 인정받았고, MBC ‘1등들’에서도 실력을 입증하며 차세대 보컬리스트로 존재감을 키워왔다.

이날 토크 대기실에서는 2005년생 막내다운 밝고 당찬 매력으로 분위기를 이끌었다. 기존 막내였던 조째즈와의 만남에 출연진들은 “막내 슈퍼루키 대결이 펼쳐지는 것 아니냐”며 기대감을 드러냈고, 이예지는 “김태원 선배님의 데뷔 40주년을 진심으로 축하드린다. 오늘 트로피는 꼭 가져가고 싶다”며 패기 넘치는 각오를 전했다.

경연의 첫 주자로 무대에 오른 이예지는 부활 5집 타이틀곡 Lonely Night를 선택했다. 폭발적인 고음과 록 사운드가 인상적인 원곡의 매력을 유지하면서도 자신만의 소울풀한 음색과 섬세한 감정선을 녹여내 색다른 분위기의 무대를 완성했다.

어쿠스틱 기타 선율과 함께 시작된 공연은 첫 소절부터 관객들의 몰입을 이끌었다. 안정적인 가창력은 물론 곡이 후반부로 갈수록 더욱 깊어지는 감정 표현과 풍부한 성량이 어우러지며 무대의 완성도를 높였다. 리듬감 있는 퍼포먼스까지 더해진 이예지의 무대에 출연진과 MC들은 뜨거운 박수로 화답했다.

특히 원곡을 그대로 따라 하기보다 자신만의 해석을 담아낸 표현력이 깊은 인상을 남겼다. 강렬한 록 감성과 이예지 특유의 섬세한 보컬이 조화를 이루며 또 하나의 Lonely Night를 탄생시켰다는 평가를 받았다.

방송 이후에는 최근 발표한 디지털 싱글 ‘싫어’에도 관심이 이어지며 이예지를 향한 기대감이 한층 높아지고 있다. 이예지는 싫어를 발매한 뒤 음악방송과 다양한 콘텐츠를 통해 활발한 활동을 이어가고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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