지성, 카리스마 보스에서 풋풋한 새신랑으로…'아파트' 첫방 존재감 폭발

배우 지성이 첫 방송부터 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보이며 안방극장을 사로잡았다.

지난 11일 첫 방송된 JTBC 토일드라마 '아파트'에서 지성은 돈 냄새를 누구보다 잘 맡는 전직 조직 보스이자 추심의 제왕 박해강 역으로 등장해 극의 중심을 이끌었다. 냉철한 카리스마와 능청스러운 유머를 자유롭게 넘나드는 연기로 캐릭터의 매력을 배가시켰다.

이날 박해강은 첫 등장부터 반전 매력을 드러냈다. 여유롭게 커피를 즐기는 모습과 달리 회사에 들어서는 순간 냉혹한 오너로 돌변했고, 채무자를 압박하는 과정에서는 피도 눈물도 없는 면모를 드러내 긴장감을 자아냈다. 상대를 단숨에 제압하는 눈빛과 묵직한 존재감은 박해강이라는 인물을 더욱 선명하게 각인시켰다.

그러나 예기치 못한 위기가 그를 덮쳤다. 친분이 있던 경찰 간부가 갑자기 100억 원을 요구한 데 이어 아버지 같은 존재인 박용만(정진영 분)까지 인질로 붙잡히면서 박해강은 궁지에 몰렸다.

돌파구를 찾기 위해 그는 거액의 축의금을 노린 가짜 결혼식을 감행했다. 결혼을 준비하며 허탈한 현실을 실감하는 모습부터 가짜 신부 강하리(하윤경 분)와 쉴 틈 없는 티키타카를 펼치는 장면까지 웃음을 자아내며 극의 분위기를 환기시켰다.

목표 금액을 채우는 데 실패한 박해강은 도마뱀(김원해 분)을 통해 아파트 장기수선충당금의 존재를 알게 되면서 새로운 기회를 맞았다. "이 아파트에서 100억을 만들 수 있다고?"라며 욕망을 드러낸 그의 선택이 앞으로 어떤 결과를 가져올지 궁금증을 높였다.

무엇보다 지성은 극한 상황 속에서 시시각각 변하는 박해강의 감정을 섬세하게 그려냈다. 눈빛과 표정, 말투의 미세한 변화만으로도 인물의 심리를 입체적으로 표현하며 캐릭터에 설득력을 더했다. 강렬한 카리스마와 코믹한 연기를 자연스럽게 오가는 완급 조절 역시 극의 몰입도를 끌어올렸다.

방송 직후 시청자들은 "역시 지성이다", "믿고 보는 배우", "캐릭터를 완전히 자기 것으로 만들었다" 등의 반응을 보이며 호평을 쏟아냈다.

첫 방송부터 존재감을 확실히 각인시킨 지성이 앞으로 또 어떤 활약으로 극을 이끌어갈지 관심이 모아진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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