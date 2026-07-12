[황현희의 눈] ‘무섭노’ 한마디에 갑론을박…맥락은 왜 사라졌나

“무섭노”

걸그룹 멤버가 한 방송에서 한 말이다. 현장에 있던 제작진이 먼저 사용한 표현을 자연스럽게 따라 한 짧은 장면이었다. 그런데 이 한마디가 특정 온라인 커뮤니티에서 사용하는 표현인지, 경상도에서 일상적으로 쓰는 사투리인지를 두고 논란이 벌어졌다.

짧은 말 한마디였지만 논란은 길었다. 해당 표현을 문제 삼는 목소리가 나왔고, 이를 지역 사투리에 대한 과도한 검열이라고 반박하는 사람들도 등장했다. 유명인들까지 가세하면서 한 걸그룹 멤버의 말끝에 붙은 한 글자가 사회적 논쟁으로 확대됐다.

그러나 이번 논란에서 더 주목해야 할 것은 누가 옳으냐가 아니다. 우리가 언제부터 사람의 말을 듣기 전에 그 말의 출처부터 검색하기 시작했느냐는 점이다. 말에는 사전적인 뜻만 담겨 있지 않다. 말한 사람의 고향과 세대, 관계와 상황, 억양과 표정이 함께 들어 있다.

같은 표현도 친구 사이에서는 농담이 되고, 낯선 사람에게는 무례한 말이 될 수 있다. 어느 지역에서는 자연스러운 일상어가 다른 지역 사람에게는 낯선 표현으로 들리기도 한다. 그런데 온라인 공간에서는 이러한 맥락이 쉽게 잘려 나간다.

짧은 영상이 올라오면 사람들은 앞뒤 대화를 살펴보기보다 자신이 알고 있는 논란의 서랍부터 연다. 이 표현은 과거에 누가 사용했고, 이 손동작은 어느 집단의 상징이며, 이 색깔에는 어떤 의미가 있다는 식이다. 말한 사람의 실제 의도보다 인터넷이 축적해 놓은 연관 검색어가 먼저 판결문을 작성한다.

물론 의심하는 사람들의 우려를 모두 가볍게 볼 수는 없다. 평범해 보이는 표현도 특정 집단에 의해 누군가를 조롱하고 공격하는 도구로 사용될 수 있다. 반복적으로 사용된 혐오 표현이 일상 언어 속으로 스며드는 일을 경계할 필요도 있다. 대중 앞에 서는 사람이라면 자신의 말이 어떻게 받아들여질지 조금 더 신중하게 살펴야 한다.

그러나 경계하는 것과 단정하는 것은 다르다. 어떤 표현이 불편하게 들렸다면 먼저 그 말이 어떤 상황에서 나왔는지 살펴볼 수 있다. 실제로 지역에서 사용되는 표현인지, 특정인을 조롱하려는 의도가 있었는지, 비슷한 행동이 반복됐는지를 확인한 뒤 판단해도 늦지 않다.

한 음절만 떼어내 사람의 생각과 정체성을 확정하는 것은 혐오를 막는 일이 아니라 또 다른 형태의 낙인이 될 수 있다. 특히 사투리는 한 지역 사람들의 생활과 기억이 쌓여 만들어진 언어다. 누군가에게는 어린 시절 부모와 나누었던 대화이고, 친구를 부르던 말투이며, 놀라거나 감탄할 때 자신도 모르게 튀어나오는 소리다.

그 표현을 특정 온라인 집단이 가져다 썼다고 해서 원래 사용하던 사람들까지 자신의 언어를 해명해야 한다면 이상한 일이다. 훔쳐간 사람보다 원래 주인이 더 조심해야 하는 상황이 되기 때문이다. 누군가가 특정 표현을 나쁜 방식으로 사용했다고 해서 그 말의 오랜 역사와 일상적인 쓰임까지 모두 지워지는 것은 아니다.

이 논란은 오늘날 우리가 언어를 대하는 방식도 보여준다. 이제 사람들은 한마디를 들으면 “무슨 뜻이지?”라고 묻기보다 “어느 편이지?”부터 확인하려 한다. 말이 대화의 수단이 아니라 신분증이나 사상 검증표처럼 사용되는 것이다.

그 과정에서 정작 중요한 질문은 사라진다. 그 말로 누군가가 실제로 모욕을 당했는가, 어떤 피해가 발생했는가, 특정 대상을 조롱하려는 의도가 확인됐는가를 먼저 따져야 한다. 아니면 순간적으로 나온 말 한마디가 앞뒤 맥락 없이 확대된 것인지도 살펴봐야 한다.

사투리를 지키자고 혐오를 방치할 수는 없다. 그렇다고 혐오를 막겠다고 사투리까지 검열할 수도 없다. 둘 중 하나를 선택해야 하는 문제가 아니다. 혐오는 그 말이 누구를 향했고, 어떤 의도로 사용됐으며, 어떤 결과를 만들었는지를 통해 판단해야 한다.

중요한 것은 말끝의 한 글자가 아니라 그 말이 향한 곳이다. 하지만 요즘의 논란은 방향보다 글자를 먼저 본다. 사람의 의도와 행동은 나중에 확인하고, 표현 하나를 증거 삼아 일단 유죄부터 선고한다.

해명하면 변명이라 하고, 침묵하면 인정이라고 한다. 한번 의심의 대상이 되면 빠져나갈 문도 좀처럼 열어주지 않는다. 이렇게 되면 사람들은 혐오 표현만 피하는 것이 아니라, 논란이 될 가능성이 있는 모든 표현을 피하게 된다.

지역의 말투도, 세대의 유행어도, 자연스러운 농담도 점점 사라진다. 말실수를 줄이는 대신 말 자체가 가난해질 수 있다. 모두가 같은 말투와 안전한 표현만 사용하게 된다면 논란은 줄어들지 몰라도, 언어가 가진 다양성과 생동감 역시 함께 사라질 것이다.

말 한마디를 조심하는 사회는 건강할 수 있다. 그러나 말 한마디로 사람 전체를 확정하는 사회는 건강하기 어렵다. 혐오에 둔감해서도 안 되지만 모든 말에서 혐오의 암호를 찾아내려 해서도 안 된다.

전자는 상처를 방치하고, 후자는 대화를 불가능하게 만든다. 필요한 것은 더 긴 금지어 목록이 아니라 사람의 의도와 상황, 말이 향한 대상을 함께 살펴보는 능력이다. 맥락을 지운 검증은 검증이 아니라 낙인이 될 수 있다.

말은 짧았지만 그 말이 놓인 상황은 짧지 않았다. 이제는 한 글자를 찾아내는 예민함만큼이나, 앞뒤 이야기를 끝까지 들어보는 인내도 필요하다. 판사가 되는 속도만 조금 늦춰도 우리가 놓쳤던 맥락은 훨씬 더 많이 보일 것이다.

/개그맨 겸 방송인 황현희

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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