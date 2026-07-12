‘보코2 우승’ 이예준, 12일 신곡 ‘우산 없는 밤’ 공개

가수 이예준이 오늘(12일) 새로운 싱글을 발표하고 음악 활동을 이어간다.

이예준의 새 싱글 ‘우산 없는 밤’은 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.

이번 신곡 ‘우산 없는 밤’은 피할 수 없는 현실적인 어려움에 부딪히며 하루를 살아가는 이들에게 비에 젖어도 괜찮다는 위로와 희망을 전하는 곡이다. 가사에는 슬픔과 후회, 막막함 등의 감정을 영화처럼 풀어냈으며, 비 오는 밤 끝에 남겨진 희망을 이예준의 목소리로 노래했다.

올해로 데뷔 13년 차를 맞이한 이예준은 엠넷 ‘보이스코리아 2’ 우승자 출신이자 MBC ‘복면가왕’에서 4연승 가왕에 오른 바 있다. 최근에는 리메이크 음원 ‘같은 시간 속의 너’를 발매하는 등 꾸준한 음악 활동을 전개해 왔다.

또한 MBC 예능 프로그램 ‘1등들’에 출연해 시청자들과 만났으며, 지난달에는 ‘1등들’ 전국투어 콘서트 무대에 올라 오프라인 공연을 성료했다.

한편, 이예준의 신곡 ‘우산 없는 밤’은 12일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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