[북중미 모멘토] ‘벨링엄 멀티골’ 잉글랜드, 노르웨이 꺾고 8년 만에 월드컵 4강… 60년 만의 우승 도전

잉글랜드 주드 벨링엄이 12일 노르웨이와의 북중미 월드컵 8강전에서 승리한 뒤 팬들에게 인사하고 있다. 사진=AP/뉴시스

‘축구 종가’ 잉글랜드가 주드 벨링엄의 멀티골 활약을 앞세워 노르웨이에 역전승을 거두고 60년 만의 월드컵 우승에 한 발짝 다가섰다.

잉글랜드는 12일 미국 마이애미 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 8강전에서 전·후반 90분을 1-1로 비긴 뒤 연장전에서 노르웨이에 2-1 역전승을 거뒀다. 잉글랜드는 2018년 러시아 대회 이후 8년 만에 월드컵 4강에 올랐다. 아울러 1966년 이후 60년 만에 통산 두 번째 월드컵 우승에 도전한다. 반면 사상 첫 월드컵 8강에 오르며 새 역사를 세웠던 노르웨이는 대회를 마무리했다.

선제골은 노르웨이의 몫이었다. 전반 36분 깜짝 선제골로 균형을 깼다. 역습 찬스에서 안드레아스 시엘데루프가 상대 진영 왼쪽에서 때린 강력한 왼발 슈팅이 골문 안으로 빨려 들어갔다.

반격에 나선 잉글랜드는 전반 47분 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다. 해결사는 벨링엄이었다. 앤서니 고든이 왼쪽 측면에서 찔러준 패스를 받은 뒤 쇄도한 그는 페널티박스에서 정교한 왼발 슈팅으로 동점골을 터트렸다.

노르웨이는 후반 10분 코너킥 이후 세컨드볼 기회에서 토르비욘 헤겜이 골망을 흔들었다. 그러나 주심이 비디오판독(VAR) 온필드리뷰를 통해 득점을 취소했다. 헤겜이 골문을 열기 전 엘링 홀란의 반칙을 지적했다.

쳤다.

결국 승부는 연장으로 넘어갔다. 이번에도 주인공은 벨링엄이었다. 연장 전반 3분 모건 로저스의 오른발 중거리 슈팅이 노르웨이 골키퍼 조던 픽포드를 맞고 튀어 나오자 벨링엄이 쇄도하며 오른발로 밀어 넣었다. 벨링엄은 이날 5, 6호골을 성공하며 해리 케인과 득점 공동 4위로 올라섰다.

탈락 위기에 놓인 노르웨이는 연장 후반 시작과 함께 홀란을 빼고 예르겐 스트란드 라르센을 투입하는 승부수를 띄웠다. 하지만 잉글랜드의 수비진을 뚫지 못했다.

16강전까지 7골을 터뜨린 홀란은 이날 침묵하며 고개를 숙였다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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