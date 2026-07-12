김남길, “라면 먹으러 다니자”더니…250만뷰 터졌다

배우 김남길이 꾸밈없는 일상과 특유의 친화력으로 시청자들의 마음을 사로잡았다. “라면 먹으러 다니는 콘텐츠를 해보고 싶다”는 자신의 한마디에서 출발한 프로젝트가 현실이 된 가운데, 자연스러운 케미와 인간적인 매력을 앞세워 뜨거운 반응을 얻고 있다.

김남길이 출연한 유튜브 채널 뜬뜬의 여름방학 특집 프로젝트 ‘2026 썸머로드 시리즈-라면 먹고 올래?’ 첫 번째 에피소드가 지난 11일 공개됐다. 티저 영상부터 화제를 모았던 이번 콘텐츠는 공개 하루 만인 12일 조회수 250만 회를 넘어서며 높은 관심을 입증했다.

이번 프로젝트는 김남길의 아이디어에서 시작됐다는 점에서 더욱 눈길을 끈다. 그는 지난 3월 공개된 핑계고 100회 특집에서 “라면 먹으러 다니는 유튜브를 해보고 싶다”며 윤경호에게 함께 콘텐츠를 해보자고 제안했고, 이 한마디가 실제 기획으로 이어졌다.

당시 방송은 1650만회 이상의 조회수를 기록하며 뜬뜬 채널 역대 TOP3에 오를 정도로 뜨거운 사랑을 받았고, 김남길 역시 “살면서 가장 많은 전화를 받았다”고 밝힐 정도로 큰 화제를 모았다.

이번 여행에서는 유재석, 윤경호, 주지훈과 함께 편안한 호흡을 선보였다. 특히 평소 바이크 라이딩을 즐기는 김남길은 주지훈과 함께 오토바이를 타고 이동하며 또 다른 매력을 드러냈다. 시원한 풍경을 만끽하며 여유를 즐기는 모습과 두 사람이 나누는 담백한 대화는 보는 이들에게도 편안한 힐링을 안겼다.

이 과정에서 김남길이 국내 최초 BMW 모토라드 버디(바이크 앰배서더)라는 사실도 공개됐다. SBS 드라마 악몽 촬영으로 한동안 라이딩을 하지 못했다고 밝힌 그는 오랜만에 바이크를 타며 들뜬 모습을 감추지 못해 웃음을 자아냈다.

뜻밖의 반전 이력도 공개됐다. 김남길은 2002년 한일 월드컵 당시 폴란드전을 피트니스센터 아르바이트를 하며 시청했다고 회상한 데 이어 헬스 트레이너 자격증을 보유하고 있다는 사실을 밝혀 모두를 놀라게 했다. 또한 핑계고 제작진이 직접 그의 팬미팅을 찾았던 일화가 소개되면서 팬미팅의 신화라는 별명도 다시 한번 주목받았다.

무엇보다 콘텐츠 전반에서는 김남길 특유의 다정한 성격과 진정성이 돋보였다. 함께한 출연진의 이야기에 세심하게 귀 기울이고 공감하는 모습은 물론, 문화예술 NGO 길스토리 대표로 활동하며 아침부터 업무 연락을 받는 상황에서도 “재미있게 하고 있다”며 담담하게 이야기하는 모습이 깊은 인상을 남겼다.

한편 첫 번째 라면집 방문을 마친 네 사람은 수봉공원으로 발걸음을 옮겼다. 현장에서 한강 라면을 맛볼 수 있다는 이야기를 들은 이들은 한입 챌린지를 예고하며 다음 에피소드에 대한 기대감을 한층 높였다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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