PGA 투어 스코틀랜드 오픈 3라운드, 안개로 순연… 김시우는 16위 점프

김시우. 사진=AP/뉴시스

미국프로골프(PGA) 투어 제네시스 스코틀랜드 오픈(총상금 900만 달러) 3라운드가 순연됐다.

PGA 투어와 DP 월드투어는 11일 영국 스코틀랜드 노스 베릭의 르네상스 클럽(파70)에서 열린 3라운드가 짙은 안개로 순연됐다고 밝혔다. 대회는 12일 오후쯤 재개될 것으로 보인다.

2라운드까지 공동 선두였던 김주형은 3라운드 7번 홀까지 타수를 줄이지 못했다. 9언더파를 유지한 김주형은 선두와 2타 차인 공동 9위가 됐다. 김시우는 3라운드를 마쳤다. 버디 5개, 보기 1개를 묶어 4언더파 66타를 기록하며 중간 합계 7언더파 203타를 써냈다. 전날 공동 38위에서 공동 16위로 점프했다.

공동 선두였던 로리 매킬로이(북아일랜드)는 8번 홀까지 3타를 잃었다. 6언더파로 공동 25위로 떨어졌다. 반면 맷 피츠패트릭(잉글랜드)과 마이클 토르비욘슨(미국)이 공동 선두에 자리 잡았다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]