‘아이스크림’ 연준, 확신의 커리어 하이

그룹 투모로우바이투게더 연준이 새 앨범으로 하루 만에 66만 장의 판매고를 기록했다.

11일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 연준의 미니 2집 ‘NO LABELS: PART 02’는 발매 당일(10일) 총 66만 1924장 판매돼 일간 음반 차트(7월 10일 자) 1위에 올랐다. 공개 하루 만에 전작 ‘NO LABELS: PART 01’의 초동(발매일 기준 일주일간 음반 판매량) 60만 1105장을 넘겼다. 또한 올해 나온 한국 솔로 가수의 음반 가운데 첫날 판매량 1위에 올랐다.

신보는 글로벌 음악시장에서도 존재감을 드러냈다. 11일 오전 10시 기준 일본, 태국, 사우디아라비아 등 11개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 1위를 차지했고 ‘월드와이드 아이튠즈 앨범’, ‘유러피안 아이튠즈 앨범’ 차트에서 각각 5위와 10위에 이름을 올렸다. 타이틀곡 ‘아이스크림(Ice Cream)’은 아랍에미리트, 베트남, 필리핀 등 10개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 정상을 찍었다.

국내 음원 차트에서의 활약도 돋보였다. ‘Ice Cream’은 발매 직후인 10일 오후 2시 벅스 실시간 차트 1위에 올랐다. 뮤직비디오는 서로 끌리지만 선을 넘지 않는 관계성을 은유적으로 풀어낸 연출로 호평받으며 유튜브 ‘뮤직비디오 트렌딩 월드와이드’ 2위까지 올랐다.

발매 전 열린 릴리스 파티 역시 화려했다. 지난 9일 서울 마포구 레이어스튜디오11에서 개최한 공연은 온라인 스트리밍을 병행해 전 세계 모아(MOA.팬덤명)가 함께 즐기는 축제로 꾸며졌다. 특히 틱톡 라이브 스트리밍에 무려 280만 명의 유니크 시청자(중복 없는 시청자 수)가 운집했다.

신보는 연준 그 자체를 보여주는 ‘NO LABELS’ 두 번째 이야기다. 지난해 선보인 미니 1집 ‘NO LABELS: PART 01’에 이어 더욱 확장된 음악적 스펙트럼과 뚜렷해진 색깔을 채웠다.

신곡 ‘Ice Cream’은 서로에게 달콤한 존재지만 일정한 선을 유지하는 쿨한 관계를 그린다. 빈티지한 드럼과 중독성 있는 베이스, 기타 리프가 어우러진 펑크 록(Funk rock) 장르로 스페인풍 사운드로 변주되는 후반부가 관능적인 매력을 더한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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