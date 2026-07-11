남승민 “비염이 너무 심했다”…코 성형 악플에 입 열었다

사진 = 유튜브 채널 ‘남승민’

가수 남승민이 코 수술을 둘러싼 악성 댓글에 억울한 심정을 털어놓았다.

남승민은 11일 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘솔직하게 다 말하겠습니다’라는 제목의 영상을 공개했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘남승민’

영상에서 그는 “원래 외모에 전혀 신경 안 썼다”며 “코 수술하고 일주일 뒤에 방송 촬영하는 날이었다. 형들한테 붕대 풀고 이렇게 됐다고 보여주러 갔는데 생각보다 분위기가 안 좋았다”고 말했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘남승민’

이어 “나는 굳이 숨길 필요가 없어서 공개했다. 다들 숨기고 싶어 하는 게 있지 않나. 나는 지금 있는 내 모습을 좋아하는 분들한테 보여주면 된다고 생각했다”고 밝혔다.

남승민은 코 수술과 관련한 악성 댓글도 언급했다. 그는 “미용적으로 수술을 한 게 아니라 비염 수술 때문에 기능적으로 간 것이다. 비염이 너무 심했다”고 설명했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘남승민’

이후 수술을 집도한 의사를 찾아가 억울한 마음을 털어놓기도 했다. 의사는 “코가 엄청 심하게 휘었었다. 승민 님이 굉장히 힘들었다는 것을 수술 전에 알 수 있다”고 말했다.

이에 남승민은 “제 이름을 검색하면 ‘남승민 코 수술’이라고 나온다. 억울하다. 나는 거짓말 안 한다”며 “이제는 착실하게 잘 살아가겠다. 저한테 뭐라고 하지 말아달라”고 호소했다.

한편 남승민은 2025년 TV조선 경연 프로그램 ‘내일은 미스터트롯3’에서 최종 6위를 기록하며 얼굴을 알렸다. 이후 전국투어 콘서트에 합류하는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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