[톡★스타] 효린, ‘깜짝 등장’ 김연경 질문에… “음악은 내게 공기 같아”

가수 효린의 솔로 인터뷰 콘텐츠에 배구선수 출신 김연경이 깜짝 등장했다.

소속사 ReH 엔터테인먼트는 11일 공식 SNS를 통해 효린의 네 번째 미니 앨범 ‘오리지널린(OriginaLyn)’에 대한 다채로운 이야기가 담긴 인터뷰 영상을 게재했다. 이번 인터뷰 영상은 효린의 가장 가까운 지인들이 질문자로 나서 효린의 유쾌한 매력과 진심을 담아내 특별함을 더했다.

가장 먼저 효린은 앨범명 ‘OriginaLyn’에 관한 물음에 “효린이라는 가수의 가장 원초적이고 본질적인 모습을 보여줄 수 있는 앨범이면 좋겠다”라며 “그래서 ‘Original’이라는 단어가 떠올랐고, 이름 ‘Lyn’을 합치면 참 좋겠다는 생각이 들었다”라고 답했다.

타이틀곡 ‘체크(ChecK)’는 스스로에게 하는 이야기다. 효린은 “내게 하는 이야기이기이자 나처럼 자신감과 당당함이 필요하신 많은 분들께 힘이 됐으면 좋겠다는 생각으로 작업했다”라고 전했다.

강도 높은 퍼포먼스임에도 끝까지 포기할 수 없었던 포인트로 오픈힐을 꼽았다. 오픈힐을 선택한 이유에 대해 “이 음악을 들었을 때 그 느낌을 내기 위한 신발을 신어야겠다고 생각했다. 저를 가장 힘들게 했지만, 가장 포기할 수 없는 게 오픈힐이었다”고 설명해 효린이 무대에서 어떤 퍼포먼스를 펼칠지 궁금증을 자극했다.

이번 앨범을 한 단어로 표현해 달라는 질문에 효린은 “드디어 효린이 왔다”라며 남다른 자신감을 내비쳤다. 신보의 콘셉트와 관련해서는 “연습생 시절에 들었던 노래를 다시 들었는데 그때 들었던 음악이 너무 좋았다. 그때의 향수를 꺼내 오고 싶었다”며 “2026년 버전 Y2K 팝(POP) 콘셉트”라고 소개했고, 타이틀곡 ‘ChecK’의 안무 포인트는 “노래 제목처럼 체크라는 제스처가 많이 나온다”라며 포인트 안무를 살짝 공개해 신곡에 대한 기대감을 높였다.

특히 가까운 지인들의 질문답게 “평소에 무슨 생각을 하며 사냐”, “왜 뒷모습 안무를 많이 하냐” 등 재치 있는 질문들이 이어졌고, 효린은 “놀고 싶다”, “뒷모습에 조금 자신이 있다” 등 솔직하면서도 유쾌한 답변으로 웃음을 자아냈다. 또한 겨울에 어울리는 신곡을 준비하고 있다는 깜짝 스포까지 해 앞으로 이어질 효린의 행보에 대한 기대감을 높였다.

영상 말미에는 배구선수 출신 김연경의 질문이 등장해 이목을 집중시켰다. 김연경이 “음악은 너에게 어떤 의미냐”고 묻자 효린은 “음악은 저에게 공기 같은 거다”라고 음악을 향한 깊은 애정을 드러내며 효린만의 솔직담백한 매력도 보여줬다.

마지막으로 효린은 “늘 팬분들한테 드릴 수 있는 게 없어서 항상 마음 한켠이 아리고 불편했는데, 이렇게 앨범으로 선물을 할 수 있어서 기쁘다”며 “제 이야기가 담긴 노래들이니까 노래들에 담은 저의 메시지도 잘 해석해서 들어주셨으면 좋겠다”라고 마지막으로 팬들에게 진솔한 마음을 전했다.

효린은 오는 22일 공개되는 새 앨범 ‘오리지널린’을 발표하며 약 7개월 만에 컴백이다. 미니 앨범 형태로는 2022년 7월 발매된 ‘iCE’(아이스) 이후 약 4년 만의 컴백으로 더욱 기대를 높인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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