온앤오프, 고교 찾아 재능기부 콘서트…“언제나 꿈 응원해”

그룹 온앤오프(ONF)가 학생들의 꿈에 희망을 불어넣었다.

온앤오프는 지난 10일 인천 연수구의 인천뷰티예술고등학교와 인천해송고등학교에 초청돼 특별한 재능기부 콘서트를 펼쳤다.

온앤오프는 이날 정규 2집 Part.2 'ONF:MY SELF'('온앤오프:마이 셀프')의 타이틀곡 'Open The Door'('오픈 더 도어')를 포함해 'Beautiful Beautiful'('뷰티풀 뷰티풀'), '사랑하게 될 거야(We Must Love)' 등의 무대를 선보이며 화려한 퍼포먼스로 눈길을 끌었다. 무대 중간에는 '온앤오프와 학교 맞춤형 OX 퀴즈'를 진행, 학생들과 적극적으로 교감하며 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

학생들과 함께 한 '공감 토크 쇼'도 큰 관심을 받았다. 온앤오프는 학업, 진로, 일상 등 다양한 분야의 고민이 담긴 학생들의 포스트잇을 보는 시간을 가졌다. 이들은 학생들의 고민을 하나하나 읽고 진심 어린 조언과 격려를 건네 훈훈함을 자아냈다. 또한 고민이 채택된 학생들에게는 온앤오프의 친필 사인 CD 선물과 셀카 찍기 이벤트로 특별한 추억을 선물했다.

온앤오프는 "오늘 선보인 무대와 대화의 시간이 학생들에게 잠시나마 일상의 활력소가 됐길 바란다. 세상이 언제나 여러분의 꿈을 응원하고 있다는 희망의 메시지가 잘 전달됐길 바란다"며 소감을 남겼다.

최근 온앤오프는 기부챌린지 초록우산 '어나더클라스'에 참여해 선한 영향력을 전하고 있다. 이번 재능기부 콘서트에서도 학생들을 향한 온앤오프의 진심 어린 응원이 고스란히 전해져 행사의 의미를 더했다.

온앤오프는 지난달 17일 정규 2집 Part.2 'ONF:MY SELF'를 발매한 이후 활발한 컴백 활동을 펼치고 있다. 새 앨범 'ONF:MY SELF'는 지난해 발매한 정규 2집 Part.1 'ONF:MY IDENTITY'의 서사를 이어간다.

'꿈을 쫓는 여행자'의 이야기를 담아낸 앨범으로, 타이틀곡 'Open The Door'를 포함 총 6곡으로 구성됐다. 해당 앨범으로 한터차트 기준 자체 최고 초동 판매량 11만3916장을 기록하며 '커리어 하이'를 경신했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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